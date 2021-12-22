高雄成功特教學校迎3隻陸龜 陪伴學生親近動物

成功特殊教育學校校長蔡鴻文與學生們在校內的陸龜園中，一同親近校內飼養的陸龜。（高雄市教育局提供）

2021/12/22 16:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕為了幫助特教生適應社會，同時學會照顧小動物，高雄市成功特殊教育學校今年有3隻陸龜嬌客進駐校園，牠們緩慢與溫和的特性，迅速成為特教生最好的朋友，直言可愛又很療癒。

成功特殊教育學校指出，由於身障生刻板印象即動作較緩慢，但這樣的特質要如何照顧動物，讓學校一再嘗試，從貓咪、爬蟲類、昆蟲到鳥類等，最後由陸龜雀屏中選，主要是與身障者一樣慢活、溫和、堅毅，最為合適。

今年學校剛迎回陸龜進校，開始飼養時就面臨不少頭痛的問題，像是臨時搭建了簡易的龜園，卻忽略了陸龜喜歡挖土的毅力，常爬出龜園不見蹤影，讓老師們在大門口、圍牆邊抓回逃家龜。

成功特殊教育學校校長蔡鴻文表示，配合近年推行的美感教育，校方在去年度申請了教育部補助高級中等以下學校校園美感環境再造計畫，為陸龜建造一個實用又具美感的家，也為身障者打造一條新美感農食步道，並開設「動植物照顧」課程， 希望能透過特色課程培養出身障生的照顧能力

在校方、教育局、得標廠商與台中教育大學美感辦公室積極地溝通協調下，「陸龜園」在今年9月完工，包含美感農食步道、樹下休憩區、陸龜的家及農食教室。

陸龜的家除了營造陸龜合適的生存環境，也讓身障生能更容易照顧、接觸陸龜，此外，更在龜園融入該校學生創作的陶板畫，讓這塊校園綠地成為美感校園環境中最療癒的場域。

成功特殊教育學校今年養了3隻陸龜，讓特教生從中學習照護動物。（高雄市教育局提供）

成功特殊教育學校的「陸龜園」，包含美感農食步道、樹下休憩區、陸龜的家及農食教室等功能。（高雄市教育局提供）

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