城中城疑縱火關鍵對話曝光！主嫌黃女嗆「你敢瘋我就陪你瘋」

高雄城中城大火疑人為對話記錄曝光！主嫌黃格格line嗆「你敢瘋我就陪你瘋」，但她否認縱火或過失致死。（記者黃良傑攝）

2021/10/19 10:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鹽埕城中城46死41傷大火被，列重大嫌疑的女子黃格格於火警前返回鳳山住處，她和住起火源的郭姓男友line對話曝光，黃女酒後嗆郭男吃軟飯「敢玩我就陪你玩，我沒什麼好怕的！」、「你敢瘋，我就陪你瘋，現世報很快！」、「我有前科，不然我們來玩一次看看！」，網嗆過程不知已經城中城已燃起大火。

主嫌黃格格被檢警認定交代沉香餘燼3次供詞反覆，依失火罪及過失致死罪聲押禁見獲准，另諭令郭姓男友6萬元交保，原本的「過失致死」罪嫌，是否會因黃女、郭男的line嗆話，未來引用法條有所變化？警方不做評論，據了解，郭男交保後檢方指揮警方持據對郭進行偵訊，補強相關事證，尤其在兩人於案發後有無起衝突。

主嫌黃格格先稱把沉香灰燼熄滅扔進垃圾桶，幾經改口又說把灰燼帶走扔掉，但因無法交代扔棄地點，加上供詞甶覆成為檢方聲押獲准的關鍵，據追查，黃女近來因懷疑另一嫌郭姓男友與前女友復合，起火前4小時兩人疑曾爭吵，郭悻然離開城中城，但郭否認火警當天有和黃女吵架。

據了解，黃女曾傳給郭男語音訊息，痛罵郭男欺騙她的感情，吃她、用她的連機車也是她的，但郭男心中只有前女友，她竟還把他當成寶，經查，郭男於火警前4個多小時前，即13日深夜11時許離開城中城，相關細節警方還在查證、釐清。

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