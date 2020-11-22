打狗鳳邑文學獎頒獎 陳其邁：打卡只是瞬間、文字源遠流長

2020打狗鳳邑文學獎頒獎典禮今在高雄文學館舉行。（記者王榮祥攝）

2020/11/22 16:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕2020打狗鳳邑文學獎頒獎典禮今在高雄文學館舉行，4個項目共16位創作者獲得殊榮；高雄市長陳其邁指出，打卡拍照只能記錄當時瞬間圖像，只有文字的雋永能夠源遠流長、能夠影響人類的思潮。

他進一步提到文學、音樂的創作都不該受政治干擾，這是城市的精神象徵，有一首歌的歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺（金曲獎最佳作詞人獎得主謝銘祐創作的路」，他覺得意境優美，而高雄就是要選擇後面那條，「無路，咱蹽溪過嶺」。

陳其邁也為長年耕耘藝文的高市文化局長王文翠打氣，他說市長可能被大家忘記，但文化局長卻比市長、對整個時代更具影響力，希望高雄文化局能成為天下第一局。

2020打狗鳳邑文學獎得獎者有初試啼聲的新手，也有獲獎無數的常勝軍，新人老手同場競技，皆繳出漂亮成績單。

文學台灣基金會董事長鄭烱明代表評審團致詞時表示，打狗鳳邑文學獎既帶有南方味道，所關心的卻又不僅侷限於高雄，而能觸及個人生命經歷與外地經驗，創作出讓讀者有共感的作品，他也期許每位創作者無論有無獲獎都能不忘初心，持續創作。

得獎名單小說組:高雄獎／潘鎮宇（飛魚之死）、優選獎／葉 琮（南國的盛宴）、佳作／嚴筱意（頭家嬤跑疏開）佳作／陳育萱（溫度）

散文組:高雄獎／曾稔育（夜知道）、優選獎／汪恩度（高雄巨山蟻飼養日記）、佳作／莫格扉（家在白城）、佳作／雨 諄（調度員）。

新詩組:高雄獎／辛金順（移工語言課）、優選獎／熊佳慕（詞語練習）、佳作／曾元耀（那瑪夏的呼吸）、佳作／無花（遊行隊伍中一個色盲的孩子）。

臺語新詩組:高雄獎／黃明峯（高雄號）、優選獎／柯柏榮（天落紅雨）、佳作／曾美滿（故事—讀劉耀廷佮妻子施月霞獄中通信有感）、佳作／子尋（從來毋捌）。

得獎者現場朗讀作品。（記者王榮祥攝）

高雄市長陳其邁全程參與打狗鳳邑文學獎頒獎典禮。（記者王榮祥攝）

陳其邁認真聆聽主持人介紹得獎者與評審。（記者王榮祥攝）

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