美崙溪左岸引道動工 明年7月完工

花蓮市區美崙溪沿岸是市中心重要水岸，縣府將進行「美崙溪左菁華護岸新建引道串聯工程」，串聯各文化景點。（記者王錦義攝）

2024/12/31 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區美崙溪沿岸是市中心重要水岸，提供民眾日常休閒遊憩使用，但因左岸無引道，走訪周邊景點較不便，花蓮縣政府斥資二千五百萬元增設長一．四五公里引道，串聯自行車道與人行步道，並在沿線施作停留平台及整修既有設施，預計明年七月完工。

1.45公里串聯自行車道與步道

縣府建設處長鄧子榆說，二○二二年已完成美崙溪右岸自行車道串聯工程，打通七處斷點，完成六．五公里路線，工程內容主要是串聯美崙溪左岸溪畔公園、菁華橋的自行車道與人行步道；左岸原本已有步道，這次要串聯起從將軍府過中正橋的斷點，再接到尚志路的堤頂，利用美崙溪既有左岸高灘地及堤頂步道施作引道串聯起來。

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「美崙溪左菁華護岸新建引道串聯工程」計劃分二大階段，起點在尚志路三山國王廟，經尚志橋、中正橋到溪畔公園，將施作長約一百公尺的Ｚ字型斜坡引道，銜接現有步道與自行車道，中間設置四處觀景平台、一處銜接既有木棧道的平台，完工後將大幅提升自行車道系統的完整性與安全性。

第二階段左菁華護岸及計劃道路新建

縣府建設表示，第一階段工程重點包括，石屋旁停車場的既有自行車牽引道修繕，以及堤頂步道改善及高灘地步道串連工程各約七百公尺，此工程規劃設計自今年二月啟動以來，已邀請軍方協助進行美崙溪周邊及營區內踏查，並經多次現地勘查、設計檢討與地方溝通；完工後，遊客可騎自行車沿美崙溪畔從將軍府開始，經過花蓮港放送局、松園別館、花蓮雲基地等景點。

第二階段工程著重於左菁華護岸及計劃道路新建，不僅能改善復興新村地區淹水問題，降低居民生命財產損失風險，更將配合都市計畫變更、調整開闢計劃道路，有效分散市區交通流量，促進周邊地區發展。

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