花蓮振興券10/12發放 4道防偽辨識

花蓮縣府發放經濟振興券，200元券藍綠色。（花蓮縣府提供）

2024/10/08 05:30

看得到浮水印 光照見奇萊山圖案 QR Code驗證 刮出花蓮字樣

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮震後觀光低迷，衝擊地方經濟，縣府編列十億元預算發放經濟振興券，十二到十八日發放，縣民每人可領取價值三千元振興券。縣府昨公開防偽辨識四大設計，包括浮水印、紫外光照出奇萊山意象、刮出花蓮字樣，且還有QR Code驗證，杜絕仿造。

200元藍綠色 500元粉藍色

縣府觀光處指出，花蓮振興券分為二百元和五百元兩種面額，正面都有花蓮縣徽圖示及英文HUALIEN字樣，背面則皆有花蓮縣地圖；二百元面額為藍綠色，正面有縣花蓮花圖案；五百元面額為粉藍色，正面則有縣鳥朱鸝圖案。

振興券有四大防偽辨識，縣府以「看、照、掃、刮」四字口訣，教大家辨識是否拿到假券，振興券面上隨機分布防偽纖維絲，迎光透視就能看到連續性浮水印；在紫外光源照射下，振興券正面產生螢光反應，顯現「奇萊山」識別意象。

官網輸入序號 查是否兌付

振興券正面印有QR Code和唯一序號，只需使用手機掃描該QR Code，即至官方驗證頁面，確認是否為官方編碼；另透過振興券官方網站的振興券驗證，掃描QR Code或輸入序號即能確認該振興券是否已經兌付。振興券背面設有防偽塗層，用硬幣輕刮該區域，會顯示「花蓮Hualien」字樣，若於紫外光源下照射，也呈現螢光反應，加強防偽效果。

村里、公所發放 18日截止

縣府指出，花蓮振興券將於十二起至十八日每天上午九點到下午五點發放，十二、十三日在各鄉鎮市的村里發放所發放，十四日到十八日則在鄉鎮市公所或公告的指定的定點領取，使用期限為明年二月廿八日。振興券適用於餐飲、購物、娛樂等多元消費場域，並享有多個店家及場域加碼優惠方案，更多詳細資訊，可上縣府網站查詢。

共3千元 使用至明年228

縣府提醒，民眾領取時，務必攜帶身分證、居留證或定居證正本及印章；若是未成年人，應由父或母或其監護人攜帶身分證（或居留證或定居證）正本、印章及未成年人身分證，或含記事戶口名簿代為領取，避免排隊人潮，鼓勵每戶由一人代表領取。

花蓮縣府發放經濟振興券，500元券粉藍色。（花蓮縣府提供）

花蓮縣府將發放經濟振興券，符合資格的縣民每人可領取價值3000元振興券。（花蓮縣府提供）

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