颱風擾授粉 花蓮稻米恐延遲性災損

山陀兒颱風為花蓮南區帶來雨水，讓金針花更盛開，賞花期估計可到月底。 （民眾提供）

2024/10/07 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕山陀兒颱風為花蓮南區帶來豐沛雨水，目前正值南區二期水稻開花抽穗期，連日大雨恐影響授粉，導致稻穗不稔實、空包彈等農損。縣府農業處指出，若發現農作遲發性災情，應及時通報當地公所，可申請天然災害救助。另外，雨水讓金針花更盛開，花季活動持續到十三日，賞花期最長至月底，民眾可把握機會上山賞花。

二期稻災情 一週後才會明朗

富里鄉農會總幹事張素華說，鄉內二期稻作有二千多公頃，約七成在山陀兒颱風前進入開花抽穗期，連日大雨影響授粉，幸好颱風沒帶來強風，但整體損失需待風災後一週才會出現，一定會有延遲性災損，但程度還不明朗，將持續觀察。

卓溪苦茶籽遭打落 報請勘災

玉溪農會總幹事蔡宗翰說，目前二期稻作處於硬質抽穗期，這次颱風沒有直撲花蓮，只有少部分稻田倒伏，算是很幸運；不過，卓溪鄉苦茶籽被雨水打到地上，出現農損，已請農友報請公所，讓有關單位開啟勘災程序。

農業處長陳淑雯提醒，若農友發現農作生長異常，應及時通報當地公所，並多利用農業部開發的農產業天然災害現地照相APP，記錄受災情形，資料提供給公所確認後，申請天然災害救助，協助受災農友盡早復耕、復建，維護權益。

降雨助盛開 金針花期至月底

另外，這次颱風降雨有助金針花生長，張素華說，因風力不強，花不但沒掉，反而因雨水滋潤，花況更好。六十石山今年花季初期乾旱，金針花遲開約二十天，預計花期可以到雙十節後甚至十月底。

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