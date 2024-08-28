花蓮禪光育幼院 爆虐打、綑綁孩童

花蓮縣新城鄉禪光育幼院被立委、民團揭露涉及虐童。（記者王錦義攝）

2024/08/28 05:30

立委、民團批調查2個月仍無報告 花縣府︰開會兩次 9月做最後確認

〔記者李文馨、林志怡、王錦義／綜合報導〕民進黨立委林月琴、沈伯洋與人本教育基金會、台灣全國兒少安置機構聯盟昨共同召開記者會，揭露花蓮禪光育幼院用熱熔膠棒、藤條虐打、綑綁孩童在輪椅限制行動等不當管教虐行，且花蓮縣政府獲報調查兩個月仍未有調查報告，呼籲中央介入調查。

花蓮縣府社會處長陳加富表示，事情發生在四月，縣府六月七日接獲通報後，已依照兒童少年權益保護法相關規定，邀請外界專家學者、法律界人士舉行兩次會議，已做出初步認定，預計九月會進行最後的確認，後續會依相關規定處理，並非毫無調查；對於個案狀況目前有專業的心理輔導、相關資源都已啟動。

衛福部︰將成立專案小組啟動調查

衛福部社會及家庭署兒少福利組長林資芮表示，若安置兒少在機構遭遇不當對待，衛福部有再申訴案件作業原則可提出申訴，針對此案會儘快成立專案小組，啟動調查程序。

林月琴說，禪光育幼院多年來發生多起對兒童不當對待事件，包含孩童遭受綑綁超過四個小時，甚至限制上廁所等不當對待行為；人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，實際接觸院生後發現，有孩童自三歲進入育幼院後，長期遭受毆打，透過熱熔膠棒或藤條打在背上，而有怨言或打抱不平或逃跑的院生，則可能被隔離、孤立、霸凌，甚至被安排住在門鎖壞掉、沒有床，桌上佈滿煙蒂和灰塵，浴室都是蜘蛛網，連熱水也無法調整的廢棄舊院舍。

立委質疑家族企業 績效考核惡化

林月琴說，禪光育幼院儼然是個家族企業，創辦人釋心性與常務董事釋見禪為母女，釋心性和現任董事長林賢達是姑侄關係，而林賢達和現任執行長許淑媛是夫妻。釋見禪二○二一年曾經違反「兒少法」遭開罰，依法應該調離現職，但迄今仍擔任董事職務；禪光育幼院在二○一五、二○一八、二○二二年的績效考核只有乙等或丙等，近年來有惡化狀況，花蓮縣政府介入時機也太慢。

禪光育幼院位於新城鄉，昨天大門深鎖，不接受媒體採訪及回應。禪光育幼院是一九七六年由位於花蓮縣太魯閣國家公園內禪光寺住持釋心性創建，傳給女兒釋見禪曾擔任過董事長、院長；早期收容孤貧兒童，近年則是接受政府安置來自家庭變故、單親家庭及受兒少保護所的孩童，目前收容約十二名少年。

花蓮縣新城鄉禪光育幼院被立委、民團揭露涉及虐童。（記者陳逸寬攝）

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