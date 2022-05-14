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    首頁　>　花蓮縣

    吉安垃圾貯運站疑規避環評 民眾陳情

    吉安鄉光華村民組成拒絕轉運貯存站自救會，昨天到花蓮縣議會拉布條抗議。 （民眾提供）

    吉安鄉光華村民組成拒絕轉運貯存站自救會，昨天到花蓮縣議會拉布條抗議。 （民眾提供）

    2022/05/14 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉光華村又要蓋垃圾貯運場！長江、六德二家業者向花蓮縣政府申設「事業廢棄物貯存轉運站」，由於未達環評標準，二家於三月份同一天獲發建照，吉安鄉光華村民昨到縣議會拉布條抗議。縣議員黃馨則懷疑，業者是刻意化整為零規避環保法規，並要求縣府「不該重蹈卜蜂案覆轍」，任何嫌惡設施規劃前都須舉辦說明會。

    業者化整為零 自救會指無設置必要

    二座貯運站位於干城、光華村交界的吉安鄉光城路邊，業者前年十月提興辦事業計畫，今年二月獲縣府核准，預計使用廿年，三月廿四日獲發建照。因未達環評標準，不須辦理地方說明會、公聽會，但在地方抗議下，縣府曾要求業者上週補辦說明會。

    但光華村民顯然不買帳，昨天上午光華村反貯運站自救會集結約廿人到縣議會拉白布條、送陳情書抗議，由縣府代理秘書長饒忠收陳情書。自救會長黃美蘭質疑，新設的二家事業廢棄物貯運站根本沒有設置的必要，因明年六月台泥和平廠的水泥窯處理花蓮垃圾將啟用，且二家業者「每一家都是約三分地」，懷疑故意化整為零規避環評法規。

    議員批縣府先斬後奏 說明會應入法

    「抗議村民太溫和了，縣府難道要等人來丟雞蛋嗎」？縣議員黃馨說，對於嫌惡設施的規劃，縣府每次都先斬後奏，「建照都發了」民眾才知道，不能又重蹈卜蜂案覆轍，要求縣府針對嫌惡設施的設置制定自治條例，將規劃前的地方說明會入法。

    官員指兩業者加總也未達須環評條件

    對此環保局副局長饒慶龍強調，「二家是不同業者」，即便處理量加總也未達到月轉運量二五○○公噸、面積二公頃以上的環評條件。他說，貯運站處理飯店及民宿的一般事業廢棄物，其中位於光英段六六二地號業者「六德」月轉運四五○公噸、六六二之八地號「長江」則是二五○公噸，均採密閉廠房規劃，面積均為三百坪左右。

    饒慶龍說，廢棄物未來不會送到台泥，不是轉運外縣市、就是轉送花蓮中區垃圾掩埋場，至於嫌惡設施問題，環保局會再研議。

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