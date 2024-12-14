北迴線西小清水溪橋試運轉！12/21提前恢復雙線通車 投入元旦春節疏運

北迴線西小清水溪橋進入試運轉，台鐵人員全力投入最後完善階段，12月21日恢復北迴線雙線運行。（台鐵提供）

2024/12/14 09:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後花蓮地質被搖鬆，今年7月強烈颱風凱米帶來雨勢，蘇花鐵公路全斷，北迴線西正線的西小清水溪橋，中斷長達8天！台鐵經全力趕工目前已經讓橋體及電力、號誌均完成，進入試運轉階段，原預計12月28日的通車期程，確定可提前至12月21日通車，恢復北迴線全線雙線運行。

台鐵北迴線西正線K53+800西小清水溪橋，今年7月25日凱米颱風強降雨，小清水溪水暴漲，沖刷下的大量土石流摧毀西小清水溪橋，橋體消失只剩鋼軌懸空，造成該區段從8月2日以後，僅能以東正線單線運轉，當時估修復至少5個月，西正線預計12月28日恢復通車。

請繼續往下閱讀...

災後台鐵工程人員戮力趕工，建立新橋並清淤河道，繼11月交通部長陳世凱到場視察關切，台鐵董事長杜微由工務處處長謝曜宇、東區營運處處長姜登凡、花蓮工務段段長陳浩秋等人陪同，這兩天也到現場慰勉同仁辛勞。杜微說，主橋體、軌道、電車線及號誌系統皆已完工，正辦理通車前檢查及列車試運轉。

杜微除探視現場第一線工作人員，並主持通車研討會議，他說，感謝全體工作人員，不畏辛勞、不分日夜的趕工，達成提前通車任務，同時也對通車前各項安檢工作審議再三，以確保通車後的行車安全。

台鐵表示，北迴線提早恢復雙線運行，將可提升班次及運量，即時投入114年元旦、春節及清明疏運，後續將分階段辦理北迴線K48及K56各項邊坡、橋樑及路線加強防護工程，進一步鞏固鐵路營運安全，提供東部居民安全可靠的交通選項。

北迴線西小清水溪橋進入試運轉，台鐵人員全力投入最後完善階段，12月21日恢復北迴線雙線運行。（台鐵提供）

北迴線西小清水溪橋進入試運轉，台鐵人員全力投入最後完善階段，12月21日恢復北迴線雙線運行。（台鐵提供）

北迴線西小清水溪橋進入試運轉，台鐵公司董事長杜微到場關心，對於台鐵人員的努力及不分日夜趕工的辛勞表達慰勉肯定，12月21日恢復北迴線雙線運行。（台鐵提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法