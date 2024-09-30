花蓮卓清國小、奇美國小 下午停班停課

中颱山陀兒持續進逼台灣，花蓮南區富里鄉首當其衝，富里崙天便道進行封閉。（圖由富里鄉公所提供）

2024/09/30 14:16

台23線東富公路封閉

〔記者王錦義／花蓮報導〕中颱山陀兒持續進逼台灣，中央氣象署今清晨2時30分發布海上陸上颱風警報。花蓮縣政府宣布卓溪鄉卓清國小、瑞穗鄉奇美國小今天下午1點後停班停課；另外，富里鄉崙天大橋便道、蚊子洞便道、六十石山產業道路玉里鎮高寮大橋便道、長良便道，及萬寧至復興部落聯絡道路起點至阿眉溪方向出口，瑞穗鄉花64線瑞港公路、台23線東富公路7k~16k豐南至花東縣界路段將進行預警性封路。

縣府指出，目前縣內合計發布175條土石流黃色警戒，其中大規模崩塌黃色警戒合計發布4處，包含豐濱鄉（花縣LL005）、富里鄉（花縣LL003）、光復鄉（花縣LL006）、卓溪鄉（花縣LL001）發布黃色警戒；另外，水利署針對豐濱鄉時雨量達到每小時60mm發布淹水警戒；花蓮市下午2點到3點間將有雷雨、強降雨警戒；花蓮三棧溪、沙婆礑溪留意溪水暴漲。

縣府呼籲，山陀兒來襲，沿海地區慎防強風大浪及長浪，船隻定要加固戒備，並注意移工安全；山區居民，因地震過後，土石鬆動，且颱風挾帶豪雨，紅黃警戒區域、大崩塌區之居民，請務必配合在地公所疏散指揮；請鄉親切莫務必做好防颱準備。

公路局東區養護工程分局指出，玉里工務段考量山區道路致災風險高，為維護用路民眾人車安全，將於台23線7k~16k花蓮縣富里鄉豐南村通往台東縣縣界路段實施預警性封閉，今日19時起只出不進，20時起全面封閉，後續將視颱風影響程度、溪流水位及道路狀況決定恢復通行時間；另台30線玉長公路因風雨漸增避免通行。

富里鄉公所指出，崙天便道已於今日上午7時預警性封閉；明里便道預計於17時封閉，並視颱風狀況隨時做調整；六十石山產業道路於今日12時起預警性封閉道路，禁止遊客上山，並於今日16時起禁止所有人上下山，不開放通行。玉里分局指出，玉里鎮高寮社區赤科山產業道路1K處、竹林橋南端竹林產業道路口，下午1點後進行預防性道路封閉。

台電花蓮區營業處指出，颱風來襲今天早上造成吉安鄉慶豐村，慈惠村，宜昌村等一帶停電890戶停電，已經在上午9點多搶修完畢，台電呼籲，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝、防範地下室淹水。

台電指出，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

玉里鎮高寮社區赤科山產業道路1K處、竹林橋南端竹林產業道路口，下午一點後進行預防性道路封閉。（圖由玉里警分局提供）

中颱山陀兒持續進逼台灣，花蓮南區富里鄉首當其衝，鄉長江東成前往各地進行防災。（圖由富里鄉公所提供）

中颱山陀兒持續進逼台灣，花蓮南區富里鄉首當其衝，鄉長江東成前往六十石山了解封路狀況。（圖由富里鄉公所提供）

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