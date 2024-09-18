中橫長春祠最快12月底重新開放 評估規劃台灣好行遊園專車

中橫公路福德祠路段崩坍嚴重，預估12月底可完成邊坡整治工程。（記者游太郎攝）

2024/09/18 16:52

〔記者游太郎／花蓮報導〕中橫長春祠風景區受到0403地震影響封閉，公路局東區養護工程分局指出，經與太魯閣國家公園管理處及花蓮縣政府評估道路及邊坡工程修復進度後，預計於今年底或明年初重新開放長春祠，並評估規劃台灣好行遊園專車路線。

公路局東工分局指出，日前交通部長陳世凱關心中橫公路東段的修復進度，專程前往視察太魯閣長春祠停車場及中橫183.6公里福德祠邊坡復建工程，除肯定公路局在中橫公路沿線震後各邊坡復建工程進度超前外，也指示儘速完成燕子口至九曲洞隧道路段間4處明隧道工程發包，希望提升中橫公路抗災性並提供用路人更安全的行車空間。

東工分局長林文雄表示，交通部為加速提振花蓮觀光產業復甦，對於重要景點長春祠何時重新開放相當重視，經與太管處花蓮縣政府研商後，評估預計於今年底或明年初重新開放長春祠，並規劃台灣好行遊園專車動線，希望重振太魯閣園區觀光。

太魯閣工務段則表示，長春祠能否重新開放，主要是福德祠附近邊坡崩坍嚴重，必須完成修復及加固工程後，才能確保用路人行車平安，預估12月底前可完成邊坡修復，最晚明年初應可重新通車，附近的長春祠風景區即可重新開放。

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