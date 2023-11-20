脫隊攻頂喀西帕南山失聯6天 女山友幸運獲救

年約40歲李姓女子與友人爬馬博拉斯橫斷路線失聯6天，花蓮縣消防局今天發現李女位置，除了脫水之外沒有大礙。（消防局提供）

2023/11/20 13:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕6人登山隊15日攀登馬博拉斯橫斷路線，其中李姓女子獨自登頂喀西帕南山後失聯，警消獲報協尋，17日找到李女手機及證件，但不見人影，今天上午11點在海拔約3000多公尺的喀西帕南山北峰與北高坪之間發現李女，除脫水外沒有生命危險，消防局將後撤到平坦地形，視天候狀況申請空勤直升機救援。

消防局第三大隊指出，由於山區通訊不佳，下午2點將進行說明，初步了解45歲李姓女子有4到5年的登山經驗，這次有自己背負重裝登山，由於山區入夜後接近0度，這幾天靠著睡袋，瓦斯爐等裝備取暖，其他詳細過程還需要進一步了解。

年約40歲李姓女子與友人爬馬博拉斯橫斷路線，15日登頂喀西帕南山後與隊友失去聯繫，同行隊員向搜救人員指出，李女脫隊後，曾透過手機聯繫領隊，她因走錯路延誤，但會在登頂後走回營地與隊伍會合，隊員回到營地一直等不到李女，15日下午5時通報花蓮縣消防局求援。消防局16日派5人搜救隊上山協尋，17日中午在三角點北側發現女子的手機及證件，但不見人影。

花蓮縣消防局第三大隊指出，由於前兩天山區天候不佳，直升機無法協助空偵，昨天天候好轉，在玉里國小永昌分校搭載包括消防人員、保七南安小隊、山岳義消、林保署花蓮分署玉里工作站等共9名人員，搭乘空勤直升機降落太平谷營地，將針對喀西帕南山周邊熱區搜索。

年約40歲李姓女子與友人爬馬博拉斯橫斷路線失聯，花蓮縣消防局今天發現李女位置，除了脫水之外沒有大礙。（消防局提供）

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