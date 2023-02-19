山櫻配松蘿 中橫限定美景吸睛

中橫高海拔山區櫻花山搭配松蘿的特殊美景，相當吸睛。（記者游太郎攝）

2023/02/19 16:38

〔記者游太郎／花蓮報導〕中橫公路海拔2千公尺以上路段，正值山櫻花盛開時節，除了常見的櫻吹雪美景外，眼尖的遊客發現，櫻花搭配掛在樹上大片的白色「松蘿」，呈現出難得一見的高山景致，吸睛且令人難忘。

遊客行經中橫公路海拔2千公尺、碧綠神木以上路段時，除了可欣賞沿途綻放的山櫻花美景外，還可看見如絲綢般披在樹上的「松蘿」，和平地賞櫻的景致大不相同，紛紛停在路旁與櫻花、松蘿合照，留下特殊風情的紀念和回憶。

太管處資深解說員林茂耀指出，在海拔2千公尺以上山區，只要是多霧地區的大小樹幹上，常可發現松蘿的蹤影，當地的生態愈好，松蘿就長得更好，就像鬍鬚般掛滿樹幹，相當好看。

他說，「松蘿」其實是「地衣」的一種，又稱「枝狀地衣」，喜歡生長在潮溼、空氣好的環境，是評估高山生態很重要的角色，現在正值山櫻花開花期，搭配松蘿一起入境相當吸睛，是季節限定美景，錯過了就需再等上1年。

太管處表示，對登山客而言，膨鬆的「松蘿」在霧區可吸水份，但一壓就乾，可當生火的火種，雨天林下所有東西都潮濕，起火不易時，「松蘿」便成了救命的工具，但國家公園區內禁止生火，非必要時不要輕易使用，以免觸犯國家公園法。

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