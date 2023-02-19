為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    山櫻配松蘿 中橫限定美景吸睛

    中橫高海拔山區櫻花山搭配松蘿的特殊美景，相當吸睛。（記者游太郎攝）

    中橫高海拔山區櫻花山搭配松蘿的特殊美景，相當吸睛。（記者游太郎攝）

    2023/02/19 16:38

    〔記者游太郎／花蓮報導〕中橫公路海拔2千公尺以上路段，正值山櫻花盛開時節，除了常見的櫻吹雪美景外，眼尖的遊客發現，櫻花搭配掛在樹上大片的白色「松蘿」，呈現出難得一見的高山景致，吸睛且令人難忘。

    遊客行經中橫公路海拔2千公尺、碧綠神木以上路段時，除了可欣賞沿途綻放的山櫻花美景外，還可看見如絲綢般披在樹上的「松蘿」，和平地賞櫻的景致大不相同，紛紛停在路旁與櫻花、松蘿合照，留下特殊風情的紀念和回憶。

    太管處資深解說員林茂耀指出，在海拔2千公尺以上山區，只要是多霧地區的大小樹幹上，常可發現松蘿的蹤影，當地的生態愈好，松蘿就長得更好，就像鬍鬚般掛滿樹幹，相當好看。

    他說，「松蘿」其實是「地衣」的一種，又稱「枝狀地衣」，喜歡生長在潮溼、空氣好的環境，是評估高山生態很重要的角色，現在正值山櫻花開花期，搭配松蘿一起入境相當吸睛，是季節限定美景，錯過了就需再等上1年。

    太管處表示，對登山客而言，膨鬆的「松蘿」在霧區可吸水份，但一壓就乾，可當生火的火種，雨天林下所有東西都潮濕，起火不易時，「松蘿」便成了救命的工具，但國家公園區內禁止生火，非必要時不要輕易使用，以免觸犯國家公園法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花現銅鑼 炮仗花、山櫻花爭妍比美
    2023/02/17 14:55

    花現銅鑼 炮仗花、山櫻花爭妍比美
    500棵山櫻綻放 花蓮佐倉步道成熱門景點
    2023/02/02 16:12

    500棵山櫻綻放 花蓮佐倉步道成熱門景點

    迎房市新世代 自住首選低基期高成長
    新店山櫻花開滿8成 新北景觀處邀賞櫻、登山、觀瀑
    2023/01/27 12:57

    新店山櫻花開滿8成 新北景觀處邀賞櫻、登山、觀瀑
    冬季限定美景 中橫山櫻綻放山谷
    2022/01/15 05:30

    冬季限定美景 中橫山櫻綻放山谷
    花蓮縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播