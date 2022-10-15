國內首個與校方合作 花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」落成

創全國之先，與學校共用設施的花蓮市吉寶竿部落文化聚會所今天落成，行政院原住民委員會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod蒞臨剪綵。（原住民委員會提供）

2022/10/15 20:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕創全國之先，與學校共用設施的花蓮市吉寶竿部落文化聚會所今天落成，行政院原住民委員會主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）、花蓮市長魏嘉賢共同為聚會所剪綵揭幕，期盼部落善加利用部落聚會所的功能，成為傳承延續文化底蘊的基地。

原民會主委夷將：傳承文化底蘊的基地

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod 說，過去原民會基於土地須符合管用合一，不補助蓋在學校內的部落聚會所，然而要找到可以興建的公有土地非常不容易，最大的問題不是經費，而是用地的取得，因此原民會特別放寬規定，只要三方就管理權責達成共識，可以在學校的土地上興建，所以，今天在花蓮市中原國小參加落成典禮，希望這個部落聚會所，可以讓部落和學校共同得利，形成雙贏的局面。

夷將Icyang 說，原民會非常重視族人對部落聚會所的需求，部落聚會所完成後，可作為傳承延續文化底蘊基地，是族人日常聚會、傳統祭儀的場所，是部落文化傳承的樞紐，可展現部落特色與文化內涵，對部落發展具有重要意義。從2016年至今，已協助花蓮市完成華東（大本）、吉寶竿、根努夷部落等3座聚會所，另有撒固兒、拉署旦部落等2座正施工中，達固湖灣部落聚會所在規劃設計中。

魏嘉賢說，2016年上任時，花蓮市還沒有部落聚會所，直到大本部落啟用後，公所克服許多困難辦理其他部落聚會所興建工程的爭取，直到目前至少有六個部落聚會所已完成或在興建與規劃中，感謝中原及明廉兩所學校願意提供土地，創國內第一個與校方合作的試辦計畫，讓部落聚會所得以順利興建。

魏嘉賢感謝夷將主委，也感謝花蓮縣政府及各層級民意代表，尤其是議員笛布斯大力推動聚會所興建案，議員魏嘉彥把小型工程建議款全數投入花蓮市的建設，以及花蓮市民代表會全力支持公共建設預算，與吉寶竿併為同一個建設案位在明廉國小的根努夷部落聚會所也將在明天落成，兩座部落聚會總工程經費合計為3000萬元，花東基金補助2700萬元，花蓮市公所自籌300萬元。

創全國之先，與學校共用設施的花蓮市吉寶竿部落文化聚會所今天落成，行政院原住民委員會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod蒞臨剪綵。（原住民委員會提供）

創全國之先，與學校共用設施的花蓮市吉寶竿部落文化聚會所今天落成，行政院原住民委員會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod蒞臨剪綵。（原住民委員會提供）

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