新竹台知園區 年底前拚進都審大會

竹北市台知計畫權益促進協會拜訪縣長楊文科（右六），期待園區能儘速過關啟動開發。（江順裕提供）

2023/03/08 05:30

權益促進協會請託楊文科 向鄭文燦「取經」航空城開發案 楊爭取月底會面

〔記者黃美珠／新竹報導〕延宕廿幾年的台灣知識經濟旗艦園區（簡稱台知園區、原稱璞玉計畫），目前仍卡在內政部都市計畫審議委員會專案小組會議，支持本案的新竹縣竹北市台知計畫權益促進協會，本週六將召開會員大會。理事長郭文章、總幹事林德勇特別率領理監事會邀請縣長楊文科出席，並請託他出面向行政院副院長鄭文燦「取經」航空城開發案，希望楊文科這一任能啟動台知徵收作業。楊文科則說縣府計畫今年底前把台知拚進內政部的都審大會，他則爭取本月底前先跟鄭文燦見面。

竹北璞玉自救會 仍反對開發

不過竹北璞玉自救會會長邱鴻鈞說，二○○二年自救會成立的初衷就是「維持現狀、不要開發」。他雖然肯定縣府近年尊重反徵收地主的意願，這也自然會讓部分地主的態度有所改變，但是自救會的初衷不變，仍然反對開發璞玉。

副會長陳義旭則說，他們質疑推動台知園區是在炒作土地、便宜國立交通大學取得校地，雖然縣府目前的做法有稍微考慮反徵收地主的權益，但是產業用地多達一三○多公頃，等於是把良田變成工業區。他認為縣府不該躁進，而是應把重點放回如何解決竹北市急速都市化人口爆漲、交通打結以及物價飛漲等問題。

反徵收地主 縣府給予原地保留

楊文科前天下午接見由璞玉計畫促進會榮譽理事長、前國代江順裕所陪同的郭文章等台知計畫權益促進協會理監事們。郭文章說除邀請楊文科出席週六的會員大會，也關切全案推動的進展。縣府近年調整政策，對反徵收的地主很多給予原地保留，反對聲量大幅降低，但相關單位也必須要正視支持開發的地主們的心聲。

台知園區計畫正、反意見持續拉鋸，堅持保留耕地的地主們，努力經營出自己的耕地特色。（記者黃美珠攝）

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