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    首頁　>　新竹縣

    友善新住民 周江杰將設單一窗口

    民進黨新竹縣長參選人周江杰（中）昨到寶山鄉新城風糖休閒園區和當地新住民交流，發布新住民友善政策。（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣長參選人周江杰（中）昨到寶山鄉新城風糖休閒園區和當地新住民交流，發布新住民友善政策。（記者廖雪茹攝）

    2022/10/06 05:30

    〔記者廖雪茹／竹縣報導〕民進黨新竹縣長參選人周江杰昨到寶山鄉新城風糖休閒園區，和當地新住民座談，並發布新住民友善政策；周江杰表示，當選後將在縣府設置新住民單一服務窗口，整合各局處業務，提升新住民服務效率及效能。

    周江杰表示，新城風糖休閒園區的執行長王翎鳳本身就是新住民，她以農創和行銷專業，把寶山鄉早在日治時期就相當知名，但一度沒落的製糖產業，作為新城社區的地方特色，以「黑糖」開發出多元產品，結果大獲好評且吸引各界前來朝聖，重新帶動起社區繁榮。

    周江杰在民進黨婦女部主任許嘉恬的陪同下，和王翎鳳等在地新住民座談；周江杰當場提出「新住民家庭服務中心二．○服務升級、空間優化」、「設置新住民單一服務窗口、整合各局處業務，提升新住民服務效率及效能」、「提升縣府第一線服務人員多國語言能力」等新住民友善政策，獲得在場新住民代表的熱烈迴響。

    針對新城風糖休閒園區成功帶動地方觀光休閒農業的範例，周江杰也表示，新竹縣每一個鄉鎮都有自己的農產特色，未來他當選新竹縣長，會成立新竹縣的農創品牌，積極輔導農民將農產透過包裝設計、行銷手段，帶動農特產品的發展，同時也會成立青創基地，鼓勵更多青年朋友投入農產加工品的研發設計與智慧農業發展，讓新竹縣的農業被台灣看見、被世界看見！

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