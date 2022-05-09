前瞻補助3.5億 竹縣改善19道路

2022/05/09 05:30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣追求「道路好行」又有重大進展，縣府跟全縣各鄉鎮市公所攜手合作，一起爭取獲得營建署前瞻建設補助，十一個鄉鎮共有十九個提案獲核定，將獲得三．五億多的挹注。其中竹東新行政中心周邊道路將推動管線下地、打造出人行空間。湖口信勢國小、竹北東興國小通學步道也可望因此獲得改善。

縣府工務處表示，在這波整體道路改善計畫中，有不少是基於人本概念，改善原有或是全新打造人行空間，營造城市內無障礙的人行空間。

例如：針對環抱的竹東鎮新行政中心、運轉中心、台泥公園、以及竹東大禾埕（原客家音樂村）等重大建設的北興路一段、工業一路、工業二路等路段。

還有全國知名的竹東中央市場周邊的仁愛路、杞林路、以及興農街等。特別是中央市場這一帶的工程內容包含：路面刨除重鋪並設置標線、改善附屬設施等，讓日後來客漫步在市場周邊的舊城區，也能很舒適。

另外，竹北高鐵特區、公三公園人行廊道的縫補，跟東興國小周邊就學步道將增設路口、庇護島，降低通行風險並營造綠蔭人行道。

湖口信勢國小緊鄰成功路沒有人行空間的問題，也將協調學校退縮校園圍牆後新設人行道，以保障學子上下學安全。

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