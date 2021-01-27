竹縣觀光公車 初二至初五免費搭

新竹縣政府將從2月8日起試辦半年「公車轉乘後第1段票免費措施」，剛好趕上今年春節，鼓勵來客多多共乘。（記者黃美珠攝）

2021/01/27 05:30

〔記者黃美珠、蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣政府昨天宣布大年初二到初五（2月13日到16日）所有觀光公車免費，路邊公有停車格也從除夕前一天起到大年初五暫停收費，但路外公有停車場正常收費。

春節7天 竹縣市路邊停車不收費

縣府表示，新竹縣的觀光公車共有1、2、5、6號4條路線，依序分別是從高鐵新竹站發車往新埔照門九芎湖、關西六福村主題遊樂園、關西小熊博物館、從竹東火車站經橫山大山背到內灣大橋，從大年初二到初五可免費搭乘。

不過，配合小熊博物館初三才開始營業，觀光6號公車免費乘車的期間是大年初三到初五，班次也有縮減，從高鐵新竹站前往只有早上9點、下午1點半2個班次，回高鐵則是中午12點、下午4點半2班次。

縣府另從2月8日起試辦半年，凡使用悠遊卡、一卡通或icash搭乘新竹縣內72條指定路線的公車，且於4個小時內沒有另搭計程車、高鐵、台鐵、YouBike、長途客運等其他交通工具，就可以獲得公車轉乘後第1段票免費的優惠。

新竹市方面，公有路邊停車格2月10日至16日春節期間暫停人工收費。

至於新竹縣、市春節期間計程車運價，從除夕前2天到大年初五（2月9日凌 晨0時起至16日24時止）共8天，按原規定收費標準加收3成。

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