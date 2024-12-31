新竹縣2025新制 不配合定期瓦斯安檢者日後申請檢查將收費

明天就是2025年元旦，新竹縣政府宣布明年開始，不配合2年1次做瓦斯安檢的用戶，後續申請入戶內檢將被收費。（取自竹縣府官網）

2024/12/31 15:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕明天就是2025年元旦，除了中央的新措施要上路，新竹縣政府也宣布他們將推出「智能小客服」皮皮獅，提供民眾即時的AI諮詢，與開放「數據平台」供民眾查詢相關施政措施。另還針對不配合做2年1次的瓦斯安檢的用戶，在後續不定期申請的入戶內檢時，將酌收檢查費。

縣府表示，前述不配合2年1次安檢後續會被收費的政策，新竹瓦斯公司已經宣導1年，明天、2025年元旦起，只要不配合2年1次做定期安檢的用戶申請入戶做不定期內檢，就會被收取檢查費用。家庭用戶每戶收費210元（含稅）、商業及服務業用戶每戶收費525元（含稅）。

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至於新竹縣2025年有線電視收費維持2024年的收費標準，不做調整。方案A的用戶每月繳200元，可收看30個頻道；方案B採半年繳或1年繳的用戶，每月月費收570元，各自獲優惠10元或20元。

縣府行政處推出的「數據平台」可提供包含財政稅收、工商建設、環境保護、人口、觀光休閒等類別的視覺化統計資訊，跟內、外部相關公開資訊連結、民眾陳情類別統計資訊與熱點圖等。還可結合交通、公共安全、教育等相關開放資料集內容，呈現在資訊地圖上，提供民眾便利的資訊查詢管道。

至於「皮皮獅」智能小客服，專責提供民眾即時AI諮詢服務，支援包含客語在內的7種語言。

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