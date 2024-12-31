為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    新竹縣2025新制 不配合定期瓦斯安檢者日後申請檢查將收費

    明天就是2025年元旦，新竹縣政府宣布明年開始，不配合2年1次做瓦斯安檢的用戶，後續申請入戶內檢將被收費。（取自竹縣府官網）

    明天就是2025年元旦，新竹縣政府宣布明年開始，不配合2年1次做瓦斯安檢的用戶，後續申請入戶內檢將被收費。（取自竹縣府官網）

    2024/12/31 15:04

    〔記者黃美珠／新竹報導〕明天就是2025年元旦，除了中央的新措施要上路，新竹縣政府也宣布他們將推出「智能小客服」皮皮獅，提供民眾即時的AI諮詢，與開放「數據平台」供民眾查詢相關施政措施。另還針對不配合做2年1次的瓦斯安檢的用戶，在後續不定期申請的入戶內檢時，將酌收檢查費。

    縣府表示，前述不配合2年1次安檢後續會被收費的政策，新竹瓦斯公司已經宣導1年，明天、2025年元旦起，只要不配合2年1次做定期安檢的用戶申請入戶做不定期內檢，就會被收取檢查費用。家庭用戶每戶收費210元（含稅）、商業及服務業用戶每戶收費525元（含稅）。

    至於新竹縣2025年有線電視收費維持2024年的收費標準，不做調整。方案A的用戶每月繳200元，可收看30個頻道；方案B採半年繳或1年繳的用戶，每月月費收570元，各自獲優惠10元或20元。

    縣府行政處推出的「數據平台」可提供包含財政稅收、工商建設、環境保護、人口、觀光休閒等類別的視覺化統計資訊，跟內、外部相關公開資訊連結、民眾陳情類別統計資訊與熱點圖等。還可結合交通、公共安全、教育等相關開放資料集內容，呈現在資訊地圖上，提供民眾便利的資訊查詢管道。

    至於「皮皮獅」智能小客服，專責提供民眾即時AI諮詢服務，支援包含客語在內的7種語言。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新竹縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播