竹縣竹北市明年起升級5大社福措施

新竹縣竹北市長鄭朝方（蹲者中）2025年加碼近億元優化或用新開辦方式推出5大社福政策。（竹北市公所提供）

2024/12/31 13:50

〔記者黃美珠／新竹報導〕明天就是2025年元旦，新竹縣竹北市長鄭朝方宣布，明天起市公所推出5大福利新制加碼照顧孕婦、幼兒、長者的「幸福369」以及補助帶狀皰疹疫苗金額，擴大保障範圍並優化市民的申請資格，年增約近億元的預算。而為了讓婦幼的好康連小朋友都懂，特地找來漫畫家BIGUN把政策漫畫化，使政策更吸睛、更深入市民的心。

鄭朝方說，即將上路的5大福利新制，第1個就是原本沒有的「竹北好孕媽咪補助」，也就是竹北準媽媽們每次可獲300元產檢補助，最高補助14次。

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第2項就是用「幼兒教育暨素養導向多元發展補助金」全面取代「竹北市幼兒教育補助金」。只要滿3歲到6歲的幼兒設籍在竹北滿2年以上且有持續居住，每名幼兒每年可獲6000元的補助，比原先領的3000元多了2倍，將分於1月、7月發放，4年下來共可領到2萬4000元。

第3項是用「長輩健安津貼」全面取代健保補助。所有設籍在竹北滿2年以上且持續居住的65歲以上長者，每月可獲得500元的健康與安全津貼。公所將以季發放，全年度最高可領到 6000 元。

第4項是「敬老禮金」部分，鄭朝方調降重陽節禮金發放對象的年齡為65歲，讓原先要70歲以上才能領2000元的措施，變成65歲以上市民每年都可領到3000元，只要設籍竹北市滿2年以上且持續居住就符合資格。這加上前述長輩健安津貼，等於每名65歲以上的竹北市長輩，1年可領得9000元。

第5項針對帶狀疱疹疫苗補助金額，公所從明天起取消原來79歲的補助年齡上限。只要設籍竹北滿1年以上且持續居住的人都可以獲得補助，其中年滿50歲的市民提高補助到3800元，低收入戶補助為4800元。

新竹縣竹北市長鄭朝方邀請漫畫家BIGUN把2025年公所新推的婦幼社福政策漫畫化以吸睛，讓市民更了解。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市公所2025年優化或新增而推出的5大社福措施。（竹北市公所提供）

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