爭取成為原民！道卡斯族竹塹社遞交民族認定申請

新竹縣道卡斯族（Taokas）竹塹社爭取加入原住民族之列，今天在「采田福地」前，由新竹縣道卡斯文化協會理事長廖志軒（中左）向原民會遞交民族認定申請和連署書，由原民會民族法制科長陳天石（中右）代表接受。（記者黃美珠攝）

2024/12/28 17:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣道卡斯族（Taokas）竹塹社爭取加入原住民族之列，今天下午在祭祖公廳「采田福地」遞交民族認定申請和連屬書，由原民會民族法制科長陳天石代表接受，後續將確認道卡斯族人宣讀的主張，是否跟憲法判決要素相符，道卡斯族可望依法取得原住民族身分。

陳天石說，道卡斯族新竹塹的民族認定申請，將比照先前受理的西拉雅、大武壠等其他各族的申請程序，先委由專家學者進行研究，以確認道卡斯族所宣讀的內容，跟憲法判決所明定的要件要素是否吻合。

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這樣的行政程序少則一年半，多則歷時三、五年，但從竹塹社自發性籌組的「新竹縣道卡斯族文化協會」，曾參加原民會「平埔族群聚落活力計畫」，投入竹塹社文物調查和文化復振且連三年獲評優等來看，這對他們是有利的。

新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒說，道卡斯族竹塹社主要是：錢、衛、廖、三、潘、金、黎7個姓氏的後裔，迄今繁衍約有500多人，其中360人積極參與連署爭取民族認定。

他說，2022年10月28日憲法法庭第17號判決揭示：只要民族語言、習俗、傳統等文化特徵迄今仍在，成員有族群認同，且有歷史可稽的台灣南島語系民族，都可依其民族意願，申請核定其為原住民族。

2008年祭祀公業竹塹社理事長廖英授、管理人錢飛樁曾共同發表「道卡斯族竹塹社宣言」，向原民會要求恢復原住民族身分。2021年竹塹社族人自發性籌組「新竹縣道卡斯族文化協會」，參加原民會「平埔族群聚落活力計畫」投入竹塹社文物調查和文化復振，且連3年獲評優等。

廖志軒說，廖英授曾任原民會「平埔族群事務推動小組」的道卡斯族代表，多次向竹塹社人表達成立「七姓公人文協會」的想法，催生了新竹縣道卡斯文化協會，致力竹塹社的文史調查，復振文化且推動族群正名運動。

後來這個文化協會透過「平埔族群聚落活力計畫」，幫忙原民會普查竹塹社的文物、徵集老照片，以及訪談耆老做口述歷史等。他也跟廖英授的子、媳廖國宏與邱翊禎，從族人觀點出發收集基礎資料、解讀文獻史料，因此連3年獲得優等聚落的肯定。

今年，原民會辦理「憲法法庭111年判字第17號判決」平埔族群意見徵詢座談會，平埔族群陸續提出民族認定申請，竹塹社也沒有缺席，還成立推動工作小組籌備相關連署活動，經4個多月的規劃和5場連署說明會後，獲得族人360份的連署支持，可說完成了民族存在的客觀事實，展現了竹塹社的歷史與現況。

所以今天特別邀請原民會官員到采田福地，由族人共同遞交申請書、相關資料，並發表「道卡斯族竹塹社宣言2.0」，爭取道卡斯族竹塹社早日正名。

新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒（前右5）率領7姓道卡斯竹塹社族人發表正名宣言。（記者黃美珠攝）

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