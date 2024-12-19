藍委徐欣瑩昨洗頭今搞神隱 吳思瑤：客家人不審客家預算

國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩昨逕行宣告延長開會時間至晚上12時，隨即離開會議室，跑去立法院內的美容室洗髮。 （伍麗華辦公室提供、資料照）

2024/12/19 12:13

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩昨逕行宣告延長開會，隨即跑去美容室洗髮；內政委員會今（19日）排審客家委員會預算，徐欣瑩卻遲遲未出現。立法院民進黨團幹事長吳思瑤抨擊，徐欣瑩沒有任何知會，也沒有委託另一召委代理主持，身為客家籍委員卻不審客家預算，任由議事癱瘓停擺。

面對內政委員會議事停擺，吳思瑤受訪表示，民進黨立委上午8時就在現場等開會，但過了9時，徐欣瑩遲遲未出現，若身體不適或有突發狀況，依慣例應優先知會內政委員會另一位召委、民進黨立委張宏陸，但徐欣瑩沒有任何消息，只見國民黨立委黃建賓自稱獲得授權擔任今天內政委員會的代理召委，但從來就沒有這種遊戲規則。

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吳思瑤質疑，徐欣瑩是來自新竹縣的客家籍立委，應當關心客家鄉親、捍衛客家權益，但徐遲遲不審客委會的預算，難道客委會預算不如選罷法修法重要嗎？今天國民黨造謠指民進黨不給審預算，但今天會議時間一到，在場等著要詢答、要審預算的都是民進黨立委。徐欣瑩遲遲未到場主持會議，也沒有委由另外一位召委代理，便任由議事癱瘓停擺，不審客家預算。

至於藍營指控，內政委員會昨審查行政院預算，官員卻提前離席。吳思瑤反擊說，國民黨真是惡人先告狀，讓行政官員枯等半天，最後依據國民黨發出會議通知的時間離席，何錯之有？國民黨一再破壞議事規則，16日審查選罷法修正案該究責、譴責，刮別人鬍子前先刮自己的。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤抨擊，徐欣瑩沒有做任何知會，亦無委由另一位召委代理主持，徐身為客家籍委員卻不審客家預算，任由議事癱瘓停擺。（資料照）

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