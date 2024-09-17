文旦全攻略！可做成糖、果醬、清潔劑 還可塗鴉遊戲

親子參加蕭如松藝術園區活動，攜手合作一起製作柚皮清潔劑。（記者廖雪茹攝）

2024/09/17 14:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中秋節闔家團圓賞月，品嚐應景的文旦柚之後先別急著丟！新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區特別策劃文旦全攻略活動，利用柚子皮做清潔劑、薄膜做糖、果肉製成柚子醬，還提供孩子塗鴉創作，一顆文旦完全利用，大小朋友都收穫滿滿！

蕭如松藝術園區館長呂湘媚分享柚子清潔劑的方法，柚子皮削起來，加上酒精，泡7天之後，將皮取出加入發泡劑及甘油，清潔劑即大功告成，可用來洗碗及清潔地板等。

呂湘媚指出，柚子中間的白瓤可以做成糖果，不過較繁雜些。做法是先將柚白瓤小塊清水洗淨後，涼水起鍋，煮至滾開，再次下清水洗淨，再次涼水起鍋後煮至滾開，重覆上歩驟，一直到柚皮吃起來沒苦味，即可把柚白瓤擠乾水備用。

起鍋倒入適量糖（白糖、二砂、冰糖都可），小火煮到糖融化，加入半碗熱水，糖再次煮滾後倒入擠乾的柚白瓤。持續翻炒，將柚白瓤少到表面糖水收乾（或是進氣炸鍋，180度15分鐘，但需1分鐘左右就翻一下），放涼即可食用。叧外，柚子肉可製成果醬，只是純柚子做的果醬，仍有些苦味。

小朋友或許釣過魚，倒是第一次釣柚子！怎麼將沈甸甸的柚子釣起，親子無不想方設法，大手牽小手一起挑戰。另外，除了剝柚子皮當作帽子戴在頭上，小朋友也發揮想像力在柚子上塗鴉，基於形狀相像，許多孩子不約而同都描繪了自畫像，樂趣過程不輸萬聖節的南瓜創作。

文旦全攻略活動本月28日還有一場，相關活動訊息可參見「蕭如松藝術園區」的臉書粉專。

怎麼將沈甸甸的柚子釣起，親子無不想方設法，大手牽小手一起挑戰。（記者廖雪茹攝）

小朋友發揮想像力在柚子上塗鴉，基於形狀相像，許多孩子不約而同都描繪了自畫像，樂趣十足。（記者廖雪茹攝）

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