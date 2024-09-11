竹苗會考117學年才改5級+積點制 竹市民代批拿學生當選票祭品

竹竹苗國中會考3年後117學年才改五級加積點制，新竹市多位民代批是拿學生當政治選票的祭品。圖為新竹市今年國一學生報到情形。（記者洪美秀攝）

2024/09/11 16:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕竹竹苗入推會昨天（10日）決議117學年度會考計分制度由現行的三級制改為五級加積點制，但此結果引發大新竹高中就學權益自救會家長不滿，除無法接受此決議，也批將學生的前途當成政治操作籌碼。新竹市議員曾資程也稱，為何北北基可在隔年就實施，但竹竹苗卻要3年後才實施，是把學生當政治選票的祭品。

自救會也發聲明稱無法接受117學年度才實施新制，因115年11月縣市首長選舉，116年行政團隊是否會執行113年入推會的決議，尚不可得知。自救會合理推斷：三縣市首長將以「改制提早至115學年度實施」作為競選政見，以拉攏選民。但會考制度事關每年1萬5千名學生就學權益，應盡早實施，卻淪為政治操作籌碼，自救會深表憤怒。

曾資程表示，竹竹苗國中會考從103年改為三級制，但基北區發現三級制存在許多問題，隨即在104年改成七級制，竹竹苗地區在去年近6千位家長連署，要求三級制退場卻未獲竹竹苗縣市政府採納。

今年大新竹高中權益自救會辦座談會、開記者會，竹竹苗入推會終於在昨天做出五級加積點制改制的決定，但令人遺憾的是，制度推遲到117年學年度實施，美其名是為保障正在就讀國中學生的權益，但其實這樣的說法是自相矛盾的，現行制度有問題，還要荼毒現在的國中生嗎？其他考區可以在改制隔年實施，為什麼竹竹苗考生還要等3年。

自救會舉辦記者會時，教育部國教署明白表示，只要入推會決定改制，國教署在時程上會彈性配合辦理，三縣市入推會不思此圖，顯然是行政怠惰以拖待變。

市議員劉崇顯也說，五級分積點制雖說是兼顧三縣市訴求的折衷方案，但自救會家長另一個最大的共識為希望明年度114學年就能實施新制，若今年決議新制要3年後實施，是否代表明後年的入推會沒有任何改制的討論空間，此舉恐讓家長擔心是否為緩兵之計，訴求改制的聲音也難以在短時間內平息。

竹竹苗國中會考3年後117學年才改五級加積點制，新竹市多位民代批是拿學生當政治選票的祭品。（照片取自大新竹高中就學權益自救會臉書粉專）

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