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新竹色魔發狂 1個半小時內連續對1女2少年下手

彭姓男子因思覺失調，在1個半小時的時間內連續跟蹤女子企圖性侵、又對2名少男性騷擾。（情境照）

彭姓男子因思覺失調，在1個半小時的時間內連續跟蹤女子企圖性侵、又對2名少男性騷擾。（情境照）

2024/08/28 09:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹彭姓男子因思覺失調，在短短不到1個半小時的時間內連續跟蹤女子到住處企圖性侵、又對2名少男性騷擾問「我可以肛你嗎」，被捕後竟稱「要找到人進行性行為才會保平安」，新竹地院依侵入住宅強制性交未遂等罪判刑。

法官調查，罹患思覺失調症的彭男，去年10月17日下午騎機車至新竹市光復路附近，沿路步行伺機尋找性侵對象，1女騎機車停下，上前假意協助其將機車停妥，隨後尾隨進入其住處，等她持鑰匙開啟房門之際，趁隙進入將門反鎖，以強暴方式抱住該女，該女抵抗並大叫，彭男見狀竟以手掐她脖子，阻止喝令其不得呼救，進而以手隔著衣褲撫摸下體、胸部，親吻其胸部，因該女強力抵抗並掙脫，奮力逃出房間，彭男見她已至馬路求救，始放棄離開。

彭男離開前處後隨即又沿路尋找對象，見年僅15歲少年獨自行走於路上，竟上前詢問「我可以肛你嗎」，少年見狀閃避，彭男以手撫摸肩膀、手臂，少年立即甩開並離開現場。

彭男繼續尋找下一個目標，步行至光復路1段，見未滿14歲少年在公車站牌前等公車，竟上前說「幫幫我，對不起」，並抓其手臂，動手扯拉欲脫下少年褲子而碰觸大腿，經少年掙脫後立即逃離現場。

案經被害人報警後，警方在新竹市光復路1段、長春街口當場查獲彭男。

法官調查，彭男在短短不到1個半小時的時間內犯下本案，對素昧平生的3人共3起加重強制性交未遂、加重性騷擾等犯行，且行止特異，或稱「要找到人進行性行為才會保平安」、「顏色加上車號會有性侵他人的想法」

法官審酌彭男因精神疾患發作，未經同意擅自侵入女子住處，以強暴方式對其為強制性交未遂，及在馬路上對2名少男性騷擾，所為極為不該，戕害3人身心，損害不輕，事後積極配合住院治療，與2人達成調解並已賠償損害、且不斷請求與另名少年調解欲取得原諒，最後依侵入住宅強制性交未遂罪判刑1年10月、對少年犯性騷擾罪判刑3月，緩刑5年。

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