新竹監獄端午龍舟彩繪 學童驚豔

新竹監獄端午節陸上龍舟彩繪，邀請鄰近學童參訪，了解端午節的意義和彩繪龍舟藝術。（新竹監獄提供）

2024/06/07 20:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕法務部矯正署新竹監獄今天舉辦彩繪龍舟及陸上競速，且邀請鄰近學校學童參訪陸上龍舟，其中龍舟都是用廢紙等環保材質製作，栩栩如生的龍舟模樣也吸引學童好奇參觀。

其中獄方舉辦的彩繪龍舟藝術評比及陸上行舟競速，藝術評比部分，總共有31件作品，獄方也邀請評審評分，參賽作品琳瑯滿目、五彩繽紛、各有特色。有的以廢紙箱結合而成的龍身，有的以回收保特瓶經裁切組裝，呈現維妙維肖的龍鱗，也有使用廢報紙精心揉捏或撕碎重新塑形展現龍頭的立體感，或者用帆布塗上漿糊再加以彩繪成栩栩如生的龍身，所有龍舟彩繪作品都是善用生活廢棄物品予以再利用，落實節能減碳環保理念。

陸上行舟競速比賽部分，也由典獄長曾文欽主持，包括「畫龍點睛」儀式，期許所有受刑人透過此儀式點亮眼睛，重新看見明亮的未來，更藉由此次活動促進受刑人身體健康及提升心靈層次。正式比賽在受刑人代表進行宣誓後進行，即使不是在水上競速，也達到運動及賽事效果。

獄方此次也挑選優良作品10艘，展示在監獄大門前，並邀請鄰近西門國小60餘名學童進行端午節戶外教學，並近距離觀賞這些陸上龍舟，透過師長的講述，將蘊涵著驅邪祈福、紀念歷史和娛樂競賽的端午習俗，讓學童了解，同時準備應景的粽型香包給學童，祝福學童學業進步、平安長大。

新竹監獄端午節陸上龍舟彩繪。（新竹監獄提供）

新竹監獄端午節陸上龍舟彩繪競速與展示，也邀請鄰近學童參訪。（新竹監獄提供）

新竹監獄端午節陸上龍舟競速，讓受刑人透過陸上龍舟賽達到運動與競速目的。（新竹監獄提供）

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