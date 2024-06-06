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竹縣3座特色公園等6項公共建設 獲建築園冶獎肯定

竹北高鐵兒4公園（如圖）等6項公共建設獲得今年建築園冶獎的肯定。（記者黃美珠攝）

竹北高鐵兒4公園（如圖）等6項公共建設獲得今年建築園冶獎的肯定。（記者黃美珠攝）

2024/06/06 13:43

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣再度有公共建設躋身全國建築園冶獎，而且一口氣有6項贏得肯定，除了3座特色公園來自縣府啟動規劃打造，另有2個來自在社區發展協會，而中山國小的老校舍新生也因展現新時代的活力和智慧，同時贏得讚賞。

縣府表示，這次新竹縣獲得2024年建築園冶獎總共在公園綠地景觀類、社區景觀營造類、舊建築再生、以及校舍拆除重建工程等4個領域發光。

公園綠地景觀類獲獎的竹北公兒9、竹北高鐵兒4以及竹北高鐵公7去年先後完工啟用，打造過程歷經多場說明會、工作坊等活動，前述榮光算是集所有參與打造者的心血所成。

其中竹北公兒9從現場的老鳳凰樹衍生「鳳凰」為題，打造「鳳凰飛翔主題遊戲區」，並以此設計出包含滑軌、攀爬架以及鞦韆等符合飛翔意象的設施。

竹北高鐵兒4公園採用大家耳熟能詳的「傑克與魔豆」這個童話，設計出「魔豆密林」設施，讓孩子猶如化身傑克，自由攀爬在魔豆造型的攀爬網上，並在自然素材舖面上奔跑。

竹北高鐵公7園則以「魔王城堡」為特色，設置垂直攀岩牆、懸空踏板、滑桿等較具刺激性遊樂設施，讓孩子訓練膽量。

至於中山國小的A棟校舍經拆除重建後，全新的校舍運用曲線設計與大地產生連結，還融入校園生態特色貓頭鷹的設計，營造獨特的五感學習空間，一新校舍宇人的傳統印象。

關西鎮東光社區發展協會的千鶴茶棧是把閒置近30年的畜產廠房整修再利用，使舊建築結合生態後再生，過去就曾獲模範社區和低碳社區銀級認證等的肯定，目前是長照C關懷據點，申請伯公照護站中，並在旁打造「同心圓園區」，規劃不彎腰菜園、魚菜共生池、採紅菱池等。

至於湖口老街形象商圈發展協會的野地森活~永續生活實驗園區則獲社區景觀營造類建築園冶獎，打造的團隊利用土窯，完全不用一滴水泥地打造出露天廚房「無臉男烤窯」，造型可愛，熱能回收利用率還超高，能烹飪、還可生熱水洗澡。

湖口老街形象商圈發展協會的野地森活~永續生活實驗園區則獲社區景觀營造類建築園冶獎，打造的團隊利用土窯，完全不用一滴水泥地打造出露天廚房「無臉男烤窯」。（圖擷取自竹縣府官網）

湖口老街形象商圈發展協會的野地森活~永續生活實驗園區則獲社區景觀營造類建築園冶獎，打造的團隊利用土窯，完全不用一滴水泥地打造出露天廚房「無臉男烤窯」。（圖擷取自竹縣府官網）

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