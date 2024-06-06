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竹縣莽夫大爆走 辱警、撒金紙、砸測速器樣樣來

竹縣莽夫辱警、撒金紙、砸測速器，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

竹縣莽夫辱警、撒金紙、砸測速器，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/06/06 06:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣彭姓男子去年大失控，先到民宅撒金紙，早餐店與人衝突、警方到場時又辱罵警員，還拿鉗子砸壞路旁測速裝置，新竹地院依恐嚇、侮辱公務員、損壞公務員職務上掌管物品、毀損他人物品等罪判刑8月。

法官調查，彭男與董女兒子有糾紛而心生不滿，去年4至7月接續分別至董女位於新竹縣住家及公司等地，以撒白紙、撒紙張（記載「奠、嫁禍栽贓賺黑心錢」字樣）、撒金紙、撒印製心經、丟擲酒瓶、甕鍋、玻璃瓶及叫囂等方式恫嚇董女。

去年7月30日上午在彭男在新竹縣早餐店前因與民眾發生糾紛，經警據報前往處理，彭男明知范員穿著警察制服，係依法執行職務之公務員，竟基於侮辱公務員之犯意，當場對范員辱罵髒話。

去年7月20日彭男在新竹縣橫山鄉中豐路，持鉗子丟擲測速照相機，致保護箱外層保護裝置及雷達機構內層保護裝置破損，無法傳送違規取締資料。

此外彭男與羅女與其女兒因故發生糾紛而心生不滿，去年7月28日在新竹縣持鋼管敲打、丟擲其女兒的自小客車，致該車後擋風玻璃破裂、左前車門及後車廂板金受損，隔天又持鐵棒敲打羅女位於新竹縣房屋後方玻璃窗、鐵窗及監視器鏡頭。

法官審酌彭男遇事不思理性處理，而分別對被害人恐嚇、侮辱、毀損，以宣洩心中不滿，使被害人心生畏懼，甚至造成財產損失，顯然欠缺法治觀念，實值譴責。

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