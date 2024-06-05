竹縣斥3億新建消防第4大隊、竹科分隊 針對竹科廠房設訓練基地

新竹縣寶山消防分隊承擔寶山鄉轄和一部分新竹科學園區廠商的救災救護及消防安檢業務，人力吃緊且空間不足，無法配置特殊救災車輛。（記者廖雪茹攝）

2024/06/05 23:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山消防分隊承擔寶山鄉轄和一部分新竹科學園區廠商的救災救護及消防安檢業務，人力吃緊且空間不足，縣府消防局與竹科管理局協商，並爭取中央經費，今年獲內政部消防署核定總經費3億餘元，預計2026年開工，在台積電旁環科一路另外新建竹科分隊，同時將作為消防第四大隊共同廳舍及新竹縣的消防訓練基地。

包括寶山鄉長邱振瑋、縣議員邱坤桶、楊昌德等民代，都曾在議會等關注寶山消防能量，以及全國僅竹縣等3個縣市迄今沒有消防訓練基地，平日的訓練環境資源貧乏。

消防局長陳中振表示，因應寶山鄉日益繁榮，竹科不斷擴廠，第二大隊寶山分隊位的勤務量日增，寶山分隊將原地保留繼續服務鄉親，另在園區內新建分隊，名稱暫定竹科分隊，以提升竹科的消防安全與救災量能，總經費已獲內政部核定，其中消防署補助1億7000萬元（85%），縣配合款3000萬元（15%）已獲議會支持通過。

消防局在楊文科縣長的大力支持下，另爭取縣款1億937萬元（待編入預算送議會審議），將廳舍由原來規劃的3樓增建為4樓，以做為將來預計成立的消防第四大隊與竹科分隊共用廳舍，同時將設置訓練基地，屆時會針對竹科廠房的特性，設計並配置應有的救災車輛、裝備、器材。

消防局副局長李立成表示，新廳舍預定地位於力行三路與科環一路附近（竹科1期擴建範圍，台積電旁），用地面積4000平方公尺，總經費3億937萬元，預計新建地上4樓、地下1樓廳舍（含訓練塔），總樓地板面積估約4000平方公尺，一個分隊消防人力約12名，大隊編制另計。

李立成說，此案目前在用地多目標使用申請階段，預計2026年開工、2027年竣工、2028年中啟用。

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