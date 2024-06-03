為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹縣

寶山雙溪公墓納骨塔拚年底開工 2026完工將有2.5萬櫃

新竹縣寶山鄉公所辦理雙溪公墓納骨塔設施興建計畫，興辦事業計畫近日獲縣府核定，預計今年底正式開工。完工示意圖。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉公所辦理雙溪公墓納骨塔設施興建計畫，興辦事業計畫近日獲縣府核定，預計今年底正式開工。完工示意圖。（寶山鄉公所提供）

2024/06/03 17:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所辦理雙溪公墓納骨塔設施興建計畫，因新竹科學園2期擴建徵收公墓土地，含起掘費用，獲竹科管理局補助合計約4.48億元經費，該興辦事業計畫近日獲縣府核定，預計今年底正式開工，2026年完工後規劃將有2萬5000個櫃位空間。

寶山鄉長邱振瑋表示，當初竹科寶山2期徵收土地時，將大崎墓園一併徵收，導致鄉民骨灰與骨骸必須遷葬，同時因寶山沒有生命園區，經爭取獲竹科管理局3.68億元（含雙溪公墓起掘費2600多萬）建造納骨塔，另大崎墓園與徵收區起掘費補助8000萬。起掘墳墓有部分已安置他處，部分目前放置暫厝區。

此計畫獲縣府核准總櫃位3萬5000個位，科管局補助第1期室內裝修櫃位2萬5000個櫃位，其餘第2期1萬個櫃位公所將另外爭取經費，期併同第1期工程一同設置。而原第1期2萬5000個櫃位，因分設個人骨灰、個人骨骸以及家族櫃，櫃位數目變更為1萬8960位。

邱振瑋說，過去寶山鄉親都只能往竹市、竹東、湖口甚至頭份來辦理親人後事，未來雙溪公墓除了納骨塔，也要做殯儀館，但不做火化爐。根據規劃，第一期將完成主體結構、室內骨灰罈區域裝修，5月30日已通過興辦事業計畫，徵收也將完成，準備申請水土保持計畫與建照，預計年底可動工，2026年完工。

第2期包括靈堂、祭祀廳、告別式會場等區域。至於原第3期動物、環保葬區，因財政經費且無需求，目前已不考慮設置與徵收。

縣府民政處表示，新竹縣13鄉鎮市近年陸續公告公墓禁葬及遷葬，目前竹東鎮、關西鎮、新埔鎮、湖口鄉、北埔鄉、寶山鄉、尖石鄉、五峰鄉等公所，已開始辦理殯葬設施改善或進行規劃作業；寶山鄉率先通過興辦事業計畫，人口最多的竹北市則尚在評估中。

寶山鄉公所因竹科二期擴建徵收大崎公墓土地，獲科管局補助新建納骨塔及遷葬的起掘費用。（寶山鄉公所提供）

寶山鄉公所因竹科二期擴建徵收大崎公墓土地，獲科管局補助新建納骨塔及遷葬的起掘費用。（寶山鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北斗鎮公所擬遷納骨塔 傳先民託夢鎮長「被壓得很難受」
2024/05/27 11:04

北斗鎮公所擬遷納骨塔 傳先民託夢鎮長「被壓得很難受」
澎湖西嶼第五公墓福聚園區第二納骨堂 鄉長稱經歷風雨終啟用
2024/05/27 14:47

澎湖西嶼第五公墓福聚園區第二納骨堂 鄉長稱經歷風雨終啟用

華南銀行搬遷資訊大樓 端午連假凌晨暫停服務
集集建殯儀館引反彈 改規劃納骨塔
2024/04/29 18:21

集集建殯儀館引反彈 改規劃納骨塔
基隆市立納骨塔改建流標2次 市府：部分減項預計本週上網公告
2024/05/06 18:52

基隆市立納骨塔改建流標2次 市府：部分減項預計本週上網公告

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
新竹縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播