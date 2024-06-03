寶山雙溪公墓納骨塔拚年底開工 2026完工將有2.5萬櫃

新竹縣寶山鄉公所辦理雙溪公墓納骨塔設施興建計畫，興辦事業計畫近日獲縣府核定，預計今年底正式開工。完工示意圖。（寶山鄉公所提供）

2024/06/03 17:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所辦理雙溪公墓納骨塔設施興建計畫，因新竹科學園2期擴建徵收公墓土地，含起掘費用，獲竹科管理局補助合計約4.48億元經費，該興辦事業計畫近日獲縣府核定，預計今年底正式開工，2026年完工後規劃將有2萬5000個櫃位空間。

寶山鄉長邱振瑋表示，當初竹科寶山2期徵收土地時，將大崎墓園一併徵收，導致鄉民骨灰與骨骸必須遷葬，同時因寶山沒有生命園區，經爭取獲竹科管理局3.68億元（含雙溪公墓起掘費2600多萬）建造納骨塔，另大崎墓園與徵收區起掘費補助8000萬。起掘墳墓有部分已安置他處，部分目前放置暫厝區。

此計畫獲縣府核准總櫃位3萬5000個位，科管局補助第1期室內裝修櫃位2萬5000個櫃位，其餘第2期1萬個櫃位公所將另外爭取經費，期併同第1期工程一同設置。而原第1期2萬5000個櫃位，因分設個人骨灰、個人骨骸以及家族櫃，櫃位數目變更為1萬8960位。

邱振瑋說，過去寶山鄉親都只能往竹市、竹東、湖口甚至頭份來辦理親人後事，未來雙溪公墓除了納骨塔，也要做殯儀館，但不做火化爐。根據規劃，第一期將完成主體結構、室內骨灰罈區域裝修，5月30日已通過興辦事業計畫，徵收也將完成，準備申請水土保持計畫與建照，預計年底可動工，2026年完工。

第2期包括靈堂、祭祀廳、告別式會場等區域。至於原第3期動物、環保葬區，因財政經費且無需求，目前已不考慮設置與徵收。

縣府民政處表示，新竹縣13鄉鎮市近年陸續公告公墓禁葬及遷葬，目前竹東鎮、關西鎮、新埔鎮、湖口鄉、北埔鄉、寶山鄉、尖石鄉、五峰鄉等公所，已開始辦理殯葬設施改善或進行規劃作業；寶山鄉率先通過興辦事業計畫，人口最多的竹北市則尚在評估中。

寶山鄉公所因竹科二期擴建徵收大崎公墓土地，獲科管局補助新建納骨塔及遷葬的起掘費用。（寶山鄉公所提供）

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