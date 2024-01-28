竹北後憲愛心號召捐助香園教養院 讓院生快樂過新年
2024/01/28 16:26
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市後備憲兵荷松協會愛心不落人後，除了長期協助地方維護社會治安，更以實際行動關懷弱勢團體，今（28）日即號召上百人來到湖口香園紀念教養院，捐贈善款及豐盛的年菜與生活用品，期盼院生與工作人員度過一個愉快的春節假期，同時也採購院內所生產的各項產品，支持院生自食其力的生存技能。
竹北市後備憲兵荷松協會由理事長羅應明帶隊，在活動總幹事朱永全的細心籌劃下，結合地方善心人士的熱情參與，將物資一箱箱搬進香園教養院，期望發揮拋磚引玉的迴響，對弱勢族群提供更優質的協助。
香園院長黃慧玉表示，香園主要安置18歲到55歲智能障礙者，目前約有122名院生，且大多是新竹縣民，多數家庭清寒或是沒有家人，需要社會資源的援助，尤其農曆春節期間，院方人員都會陪伴院生過年並發紅包，讓院生感受像家人般的溫暖，因此十分感謝竹北後憲的號召，把豐盛的年菜和物資帶進教養院，而且一年比一年更盛大。
香園教養院設有快樂咕咕雞養殖場，用所生產的百草蛋，並結合在地小農的蜂蜜等農產，製作蛋糕等多樣烘焙；此外，院方也規劃多樣職能訓練，輔導院生培養一技之長。黃慧玉感謝後憲弟兄和志工們，熱情採買院內所生產的各項產品，並頒贈感謝狀。
包括竹市後憲、新竹憲兵隊、警察局竹北分局鳳岡及豐田派出所義警、民防和志工分隊等數十個單位、商家和個人共襄盛舉；縣議員蔡志環、竹北市民代表彭峻志、范格菱、蔡文苑等也參與、出席。