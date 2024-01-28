竹北後憲愛心號召捐助香園教養院 讓院生快樂過新年

新竹縣竹北市後備憲兵荷松協會今（28）日號召上百人來到湖口香園紀念教養院，捐贈善款及豐盛的年菜與生活用品，期盼院生與工作人員度過一個愉快的春節假期。（記者廖雪茹攝）

2024/01/28 16:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市後備憲兵荷松協會愛心不落人後，除了長期協助地方維護社會治安，更以實際行動關懷弱勢團體，今（28）日即號召上百人來到湖口香園紀念教養院，捐贈善款及豐盛的年菜與生活用品，期盼院生與工作人員度過一個愉快的春節假期，同時也採購院內所生產的各項產品，支持院生自食其力的生存技能。

竹北市後備憲兵荷松協會由理事長羅應明帶隊，在活動總幹事朱永全的細心籌劃下，結合地方善心人士的熱情參與，將物資一箱箱搬進香園教養院，期望發揮拋磚引玉的迴響，對弱勢族群提供更優質的協助。

香園院長黃慧玉表示，香園主要安置18歲到55歲智能障礙者，目前約有122名院生，且大多是新竹縣民，多數家庭清寒或是沒有家人，需要社會資源的援助，尤其農曆春節期間，院方人員都會陪伴院生過年並發紅包，讓院生感受像家人般的溫暖，因此十分感謝竹北後憲的號召，把豐盛的年菜和物資帶進教養院，而且一年比一年更盛大。

香園教養院設有快樂咕咕雞養殖場，用所生產的百草蛋，並結合在地小農的蜂蜜等農產，製作蛋糕等多樣烘焙；此外，院方也規劃多樣職能訓練，輔導院生培養一技之長。黃慧玉感謝後憲弟兄和志工們，熱情採買院內所生產的各項產品，並頒贈感謝狀。

包括竹市後憲、新竹憲兵隊、警察局竹北分局鳳岡及豐田派出所義警、民防和志工分隊等數十個單位、商家和個人共襄盛舉；縣議員蔡志環、竹北市民代表彭峻志、范格菱、蔡文苑等也參與、出席。

新竹縣竹北市後備憲兵荷松協會今（28）日號召上百人來到湖口香園紀念教養院，捐贈善款及豐盛的年菜與生活用品，期盼院生與工作人員度過一個愉快的春節假期。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市後備憲兵荷松協會今（28）日號召上百人來到湖口香園紀念教養院，捐贈善款及豐盛的年菜與生活用品，期盼院生與工作人員度過一個愉快的春節假期。（記者廖雪茹攝）

香園紀念教養院院長黃慧玉（右2）頒發感謝狀，感謝新竹縣竹北市後備憲兵荷松協號召捐贈善款及豐盛的年菜與生活用品，由理事長羅應明（右1）代表接受。（記者廖雪茹攝）

竹北市後備憲兵荷松協會結合地方善心人士的熱情參與，將物資一箱箱搬進香園教養院，期望發揮拋磚引玉的迴響，對弱勢族群提供更優質的協助。（記者廖雪茹攝）

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