全中運網球場用椅子擋球挨轟 竹東公所搶今晚以前完成改善

全中運網球比賽高中組的場地一度被爆用志工坐的塑膠椅子和A字廣告板擋球，今天被爆料後立刻撤掉。（記者黃美珠攝）

2023/03/05 16:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕2023全國中等學校運動會網球資格賽場地繼國中組的人工草皮球場沒有全面通過驗收，現在只好延賽、移地舉辦之後，高中組硬地球場今天也再爆出包！台灣男網一哥盧彥勳爆料稱，球場有1面圍籬下方擋球的方式竟然是用椅子和A字廣告看板。新竹縣政府表示，現場因為地形起伏無法平整，賽前他們多次透過現勘、工作會議群組要求提供場地的竹東鎮公所改善卻始終沒有結果，但沒想到不知道是誰拿椅子和A字板遮擋，真的有礙觀瞻，已經手動用黑色網子和束帶DIY替代，並要求竹東鎮公所今晚一定得派出工班進場施作。

竹東鎮長郭遠彰說，他們今天已經緊急要求包商備料，只要比賽一結束就會立刻施工改善，搶今晚以前完成。

縣府表示，竹東網球場作為全中運高中組的賽場，在靠樹杞林文化館這一側的鐵欄杆圍籬下方縫隙過大，確實會導致比賽過程中要頻繁撿球。全中運執行委員會多次現勘與工作會議群組中，都要求提供場地的竹東鎮公所務必改善，但直到開賽了卻仍都未能完成。

但縣府教育局表示，他們並沒有要人用A字板、椅子權充阻擋的工具，是誰這樣做的他們也不知道，今天一早看到盧彥勳的爆料也很傻眼，所以立刻要求鎮公所務必立刻進行改善，但因臨時叫不到工班，他們只好暫以黑網和束帶先取代有礙觀瞻的塑膠板凳和廣告板。

原來被拿來擋球的塑膠板，本來是選手用餐或志工休息用的座椅。（記者黃美珠攝）

被爆用來擋球的A字板今天已經統一被綁好，就怕再惹爭議。（記者黃美珠攝）

2023全中運執委會今天立刻用束帶和黑網「補洞」。（記者黃美珠攝）

2023全中運高中組網球賽場靠樹杞林文化館側的圍籬下方，有一隻原子筆高的漏洞，成年女人的拳頭可以進出。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法