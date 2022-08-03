813文化義民祭 楊文科今會同客委會副主委范佐銘先挑擔

新竹縣長楊文科（右6）、客委會副主委范佐銘（右5）、義民廟董事長林光華（右7）等今天率先挑擔，替813義民文化祭造勢，也替817的義民節祭典暖身。（記者黃美珠攝）

2022/08/03 12:11

〔記者黃美珠／新埔報導〕迎義民節，新竹縣政府主辦的「義魄千秋 2022全國義民祭在新竹縣」以文化活動方式，將在下週六、13日率先登場，屆時將有號稱千人挑擔奉飯的場景，今天縣長楊文科會同客委會副主委范佐銘、義民廟董事長林光華等一起搶先挑擔，邀請全國義民爺信眾或是對義民信仰、文化感興趣的遊客，13日當天早上到新竹縣，白天參加前述文化祭活動的開幕，晚上在縣府廣場前享受「義民之夜」。

范佐銘說，義民祭典被列為國家重要文化財，歡迎全國朋友來參與祭典祈福，縣府也規劃很多跟客家相關的節目，歡迎大家一同來認識、體驗客家文化。

楊文科說，今年的文化義民祭以「祭典傳承與客語推廣」、「在地連結」、以及「跨界跨域藝文文創」作為規劃主軸，藉以詮釋義民信仰、展現義民精神。當中包含義民傳統祭典科儀禮生培訓、義進校園、「愛鄉愛土、義民後生」客語講鼓打擂台、全國客家八音匯演、新義民故事體驗劇場等。

楊文科說，813早上的義民文化祭開幕式不僅會有復刻千人挑擔奉飯的場景。由徐夢月領軍的「築夢舞集」規劃了「客家義民印象歌舞音樂劇」，以：客家溯源、安生立命、正義之歌、義民祭典、嗨客風神等5大幕16景，結合詩、歌、舞、劇、視覺空間轉換等多元的創作方式全新詮釋客家族群。

今天的造勢宣傳上，築夢舞集就搶先曝光片段華麗場景，希望讓喜歡看戲、愛好欣賞音樂劇、或對客家義民文化充滿好奇或興趣的人，統統都來義民文化祭上體驗這個流傳已經邁入第234屆的祭典，並於817義民節當天參與氛圍相對肅穆的義民祭。

新竹縣掌楊文科（左2）、客委會副主委范佐銘（右2）、立委林思銘（右）、新埔鎮長林保祿（左）領軍挑擔登上義民廟廣場，替今年的義民祭典打頭陣暖場。（記者黃美珠攝）

813文化義民祭典上的「客家義民印象歌舞音樂劇」，結合詩、歌、舞、劇、視覺空間轉換等創作演出，今天搶先曝光部分場景，想要廣抓民眾的眼球。（記者黃美珠攝）

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