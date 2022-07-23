全國義民文化祭8/13舉行 首見學生祝禱生、禮生上場

今年官方主辦的義民文化祭將首見小學生擔任祝禱生和禮生。（記者黃美珠攝）

2022/07/23 10:32

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府主辦的「義魄千秋2022 全國義民祭在新竹縣」將在8月13日登場，這場義民文化祭活動開幕的祭祀典儀將首見9名國小學生所擔任的祝禱生和禮生登場，以此替4天後的真正義民節祭典造勢，讓年輕的下一代經由接觸祭典工作，能更深刻體悟客家祖輩們對義民爺的虔誠信仰，達到潛移默化的傳承功效。

縣府文化局表示，今年的義民文化祭首創祝禱生、禮生培訓制度，從輪值的新埔聯庄祭典區內的國小，遴選出9名學生在祭祀典禮中擔任祝禱生、禮生的工作，由長期擔任義民廟禮生的廟公林邦雄指導祝禱生如何咬字、發音，退休校長吳聲淼指導禮生如何執香、進退獻禮等。

請繼續往下閱讀...

整個培訓計畫從今年5月啟動，先從輪值的新埔聯庄祭典區內新埔、寶石、新星3所小學各遴選出1人擔任祝禱生，要求全程以海陸腔客語唸出祝禱文。

遴選標準則以曾參加過國語文客語組演說或朗讀比賽過、客語口說能力有一定基礎的孩子為主，最後由寶石國小謝昀恩、新星國小杜宜蓁、以及新埔國小王綵婕獲選出任祝禱生，另外新埔國小郭品妍、卓軒瑤、邱珞恩、賴羽晴、呂若綾、以及劉思函6人擔任禮生。

林邦雄要求客語發音必須要精準，所以逐一跟3名祝禱生對稿，且逐字帶領朗誦。其中，出自4代同堂家庭的謝昀恩因母親是英語老師，他不僅英語流利也擅長使用羅馬拼音，所以碰到祝禱文有不會唸的地方，他就以羅馬拼音註記，力求海陸腔的客語發音標準、語感優美，認真的態度讓人印象深刻。

眼看著「驗收」的日子快要來到，日前這批小祝禱生和禮生們特別到義民廟彩排，包含敬香、獻花、獻果、獻酒、走位等流程無不鉅細靡遺，為的就是讓他們儘速熟悉典禮細節並提前感受祭典氛圍。

義民廟公林邦雄（右）逐字領讀祝禱生頌讀祝禱文。（記者黃美珠攝）

退休校長吳聲淼（右）指導禮生進退禮儀。（記者黃美珠攝）

義民廟公林邦雄（右3）親自調教小學祝禱生頌讀祝禱文。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法