創紀錄！補運進財斗醮吸7158人報名 美女禮生仿宋妝扮增亮點
〔記者王姝琇／台南報導〕迎接壬寅虎年人人渴望招財、轉運，府城知名祖傳延陵道壇今（14）日起連續3天舉辦「三朝燃燈福祿壽補運進財斗醮」，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，儀式採取代辦兼全程直播，由第六代吳政憲道長主持，破紀錄吸引7158人報名。而會場布置以宋朝講究清靜無為做主題，2位美女禮生也以仿宋妝扮現身。
今年三朝補運科儀原訂5000名額，結果開放報名首日就秒殺，電腦還一度當機，乾脆「大解放」報名就上！吳政憲說，這次人數暴增到去年的將近7倍之多，顯示疫情讓民眾對宗教科儀直播或代辦接受度顯著提升，近年來，府城祖傳延陵道壇也致力於融合傳統民俗與現代元素展現，期盼讓更多人從不同角度認識宗教民俗科儀，這3天也開放民眾前來祈福，「百無禁忌」！
請繼續往下閱讀...
三朝燃燈福祿壽補運進財斗醮於實踐堂盛大舉辦，不僅將玉皇上帝聖位恭請至會場，還有被稱為「宇宙星辰之母」的斗姥元君加上28星宿，搭配竹林及茶道布置，展現道即美學的布壇，並邀在地文史工作者謝奇峰開直播「談天說地」。除了傳統宗教元素，現場也設置打卡牆和手持奏板等道具，宛如專業攝影棚，今天啟燈儀式完成後隨即吸引民眾前來拍照。
吳政憲說，今年和道可道宗教文創合辦，會場陳列走仿宋朝文人風，文字也刻意選用宋徽宗的瘦金體，乃是因道教在宋徽宗時期最為興盛。此外，特地將祖傳200多年的清代龍虎山廣信府授台灣府治道紀司天師印製成天師平安卡，在法會圓滿後送給參與者作為福緣品。現場也提供斗姥星宿塔參拜轉運的方式，下午2點至晚間8點開放入內，也呼籲配合防疫。
為融入整個仿宋布壇風格，2位舞魅孃禮生也特別以仿宋妝扮現身，包括精緻的珍珠妝容、博鬢和花冠等元素，尤其宋朝宮內盛行的珍花鈿珠妝，透過禮生結合現代元素重新詮釋，也成為科儀的另一亮點！