創紀錄！補運進財斗醮吸7158人報名 美女禮生仿宋妝扮增亮點

會場特別設計的漢風拍照背板及陳列道具，搭配舞魅孃禮生仿宋造型，拍起照來十分唯美。 （記者王姝琇攝）

2022/01/14 22:59

〔記者王姝琇／台南報導〕迎接壬寅虎年人人渴望招財、轉運，府城知名祖傳延陵道壇今（14）日起連續3天舉辦「三朝燃燈福祿壽補運進財斗醮」，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，儀式採取代辦兼全程直播，由第六代吳政憲道長主持，破紀錄吸引7158人報名。而會場布置以宋朝講究清靜無為做主題，2位美女禮生也以仿宋妝扮現身。

今年三朝補運科儀原訂5000名額，結果開放報名首日就秒殺，電腦還一度當機，乾脆「大解放」報名就上！吳政憲說，這次人數暴增到去年的將近7倍之多，顯示疫情讓民眾對宗教科儀直播或代辦接受度顯著提升，近年來，府城祖傳延陵道壇也致力於融合傳統民俗與現代元素展現，期盼讓更多人從不同角度認識宗教民俗科儀，這3天也開放民眾前來祈福，「百無禁忌」！

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三朝燃燈福祿壽補運進財斗醮於實踐堂盛大舉辦，不僅將玉皇上帝聖位恭請至會場，還有被稱為「宇宙星辰之母」的斗姥元君加上28星宿，搭配竹林及茶道布置，展現道即美學的布壇，並邀在地文史工作者謝奇峰開直播「談天說地」。除了傳統宗教元素，現場也設置打卡牆和手持奏板等道具，宛如專業攝影棚，今天啟燈儀式完成後隨即吸引民眾前來拍照。

吳政憲說，今年和道可道宗教文創合辦，會場陳列走仿宋朝文人風，文字也刻意選用宋徽宗的瘦金體，乃是因道教在宋徽宗時期最為興盛。此外，特地將祖傳200多年的清代龍虎山廣信府授台灣府治道紀司天師印製成天師平安卡，在法會圓滿後送給參與者作為福緣品。現場也提供斗姥星宿塔參拜轉運的方式，下午2點至晚間8點開放入內，也呼籲配合防疫。

為融入整個仿宋布壇風格，2位舞魅孃禮生也特別以仿宋妝扮現身，包括精緻的珍珠妝容、博鬢和花冠等元素，尤其宋朝宮內盛行的珍花鈿珠妝，透過禮生結合現代元素重新詮釋，也成為科儀的另一亮點！

擁有200多年歷史的清代龍虎山廣信府授台灣府治道紀司天師印。 （記者王姝琇攝）

現場有各式各樣的手持奏板作為民眾拍照打卡的另類道具。 （記者王姝琇攝）

現場布置斗姥星宿塔（圖正中）搭配轉運明燈供民眾參拜祈福。 （記者王姝琇攝）

三朝燃燈福祿壽補運進財斗醮由府城祖傳延陵道壇第六代吳政憲道長（右1）主持。 （記者王姝琇攝）

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