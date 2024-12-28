幼童溜出校 竹市府挨批檢討慢半拍

2024/12/28 05:30

事發3個月 教育處昨提供幼兒園通報處理時序 強調加強校安

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市今年九月初發生香山區某國小幼童從校內幼兒園獨自溜出校園行走在危險馬路上的誇張校安事件，市議員林盈徹表示，他在十一月的定期會提出質詢，並發文要求市教育處提供相關校安通報紀錄與檢討報告，但事發至今超過三個月，教育處遲未回覆並提供任何相關資料，質疑市府忽視校園管理與學童安全。

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議員質疑忽視校園管理與學童安全

市府教育處表示，昨天下午已函文回覆議員，回覆內容包含竹市該校附設幼兒園校安事件通報處理時序與檢討報告、並提供去年校安通報數據資料及教育部去年各級學校校園安全及災害事件分析報告。同時也針對校安事件進行相關檢討，確保學童在校的安全。

林盈徹說，先前定期會就針對此案的校園安全問題提出質詢，針對教育處回覆不足之處，他持續關心並依據教育部《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，要求教育處提供該校與教育處通報紀錄、教育處辦理教育部校安通報網時序流程，以及校安通報網專職人員編制等校安通報事件資料分析建議資料。

但事發至今已超過兩個月，質詢過後也近一個月，但教育處至今仍只回覆教育部針對竹市校安通報事件資料分析建議的書面資料，但此案發生的學校與教育處相關校安通報紀錄與時序流程都沒有，讓他憂心市府的校園安全管理機制有問題。

林盈徹呼籲教育處勿將此案當作一日新聞看待，校園安全是許多新竹家長關切重點，幼童從校內溜出校園事件凸顯本市校安管理上的諸多問題，包括校園人力配置、管理機制，特別是教育處事後的行政檢討效率低落，在校安通報規範與執行層面，顯然存有未落實校安管理通報之疏漏或延遲之疑慮，應避免類似事件再次發生，重建家長對市府與校園安全的信任。

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