市定古蹟 新竹國小百齡樓展開修復

新竹市首座校舍市定古蹟「新竹國小百齡樓」修復工程動工，預計2027年重現歷史校舍風華。（記者洪美秀攝）

2024/09/13 05:30

投入1.12億 原樣保存日治建築特色 預計2027年完工

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市首座市定古蹟校舍「新竹國小百齡樓」修復工程昨天開工，整個修復工程投入一億一二一三萬餘元，將原樣保存天花裝飾線板、樓梯扶手、樓梯階級、金屬拼花通風格柵、木板推拉通風格柵、樑柱弧線轉角等建築特有設計語彙，預計二○二七年三月完工，完工後將重現日治時期的校舍建築風貌。

文化部補助4240萬 市府追加經費6973萬

代理市長邱臣遠表示，感謝中央經費補助，百齡樓修復工程投入一億一二一三餘萬元，文化部文化資產局補助四二四○萬元進行古蹟本體修復工程，市府追加經費六九七三萬元辦理再利用工程及設備改善，終讓此工程順利開工。

校長胡如茵表示，百齡樓興建於一九三七年，一九四五年經歷戰爭損毀，一九四八年完成修復，見證從日治時期到光復後的新竹國小教育歷程。該建築形式保存良好，具備時代的特性，除有歷史、藝術或科學價值，建築形式也保存良好、建築規模具備時代的特性，並在二○一七年公告登錄為竹市市定古蹟，也是竹市首座被指定為古蹟的校舍。

工務處說明，此次修復工程針對地坪、牆體、結構體、隔間、天花、木門窗、鋁門窗、鐵格柵、屋架、屋面、水電管線、排水、設備等進行修復，並以恢復原有材質為原則，對於破損部分，將使用相似材質予以修復，並以增加牆量方式進行補強，確保建物安全。

教育處表示，新竹國小是日治時期新竹地區設立的第一所新式學校，此次修復工程將保留建築物的原貌，未來仍會繼續作為校舍使用。工程兼顧師生安全性，同時呈現百齡樓的歷史、藝術與科學價值，未來可讓師生和民眾重溫近代國民教育發展的歷史及文化資產。

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