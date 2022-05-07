竹竹苗兒童疫苗開打 竹市同意率34%最高

新社國小昨由大安醫院團隊為學童施打，現場從報到、評估、接種、觀察等區域，動線都良好且順暢。（記者廖雪茹攝）

2022/05/07 05:30

竹縣同意施打率24％ 苗縣同意在校接種比率22％

〔記者洪美秀、廖雪茹、彭健禮／綜合報導〕國小校園集中接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）莫德納疫苗，昨天開打。新竹市共三萬三千兩百七十二名學童，同意施打的比率約卅四％；新竹縣有三萬六千多人，同意施打的比率是二十四％；苗栗縣有二萬五千六百二十九人，其中同意在校接種的比率廿二％。

對於在校集中接種莫德納同意比率不高，教育界認為家長可能是因BNT疫苗將到貨及考量接種後對孩子的影響，暫時先觀望。

竹市學童12人暈針 休息後好轉

新竹市政府表示，因六到十一歲及已滿十二歲學生，使用的疫苗劑量不同，校園施打採雙軌制，現場播放動畫電影和音樂，降低學生緊張情緒。首日施打的北門國小及關東國小學童，有十二人暈針，經休息後好轉。

接種後若有不良反應 可請疫苗假

市府表示，學生可選擇校園集中接種或到合約醫療院所接種，若接種後有不良反應得申請疫苗假，可在家觀看錄影課程或自主學習指定學習網的作業，狀況特殊如低年級不熟悉數位學習，由教師另行安排補課方式，預計廿七日可全數完成接種。

此外，為降低考生染疫風險，市府宣布國三學生會考前暫停實體課程五天，十六日到二十日調整為線上遠距教學。

打完看卡通 竹縣學童秩序良好

新竹縣政府表示，縣長楊文科一早到竹北市新社國小視察施打情況，學童們接種後安靜地到觀察區看卡通影片，秩序良好。新社國小有一千多名學童，昨天有二百八十六人接種，接種率為二十八％，另有約三十七％學童家長想等BNT。

苗縣弘大醫院 派員為學童接種

苗栗縣政府表示，全縣符合施打資格學生數為二萬五千六百二十九人，同意接受校園集中接種有五千六百四十七人，占廿二％；有九○二人由家長自行帶往醫療院所接種，占○．三五％。昨天弘大醫院派員為新英國小廿九名學童施打疫苗，縣長徐耀昌一早前往關心，呼籲疫苗越早接種越有保護力。

新竹市國小疫苗昨天起開打，學童的施打同意率約卅四％。（記者洪美秀攝）

苗栗學童接種前，弘大醫院院長鍾蝶起先詢問學童的身體狀況。（記者彭健禮攝）

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