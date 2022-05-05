不用繞道西濱 竹苗單車道週六開通

竹苗自行車道週末通車。（記者洪美秀攝）

2022/05/05 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅表示，竹苗自行車道週六（七日）正式開放，可一路從竹市景點接往苗栗，不必再繞道西濱道路與高速汽機車併騎；市府也設置竹苗交界標線，邀民眾假日來騎車打卡，將可串連頭前溪左岸、新竹漁港、十七公里海岸，除漫遊竹竹苗，還能飽覽賞蟹步道、港南運河公園、南港終點站等西濱沿線美景。

新設800米車道 改善既有400米車道

市府表示，過去騎自行車往來新竹與苗栗的海岸自行車道，須借道西濱快速道路，與高速的汽機車併騎，十分危險，市府與苗栗縣府攜手，啟動新竹市十七公里海岸與苗栗縣綠光海風自行車道銜接計畫，獲教育部體育署補助，透過新設的自行車道八百公尺，既有車道改善四百公尺，完成一．二公里的自行車道，安全又舒適。

增設3休憩廣場 改善照明設備

林智堅說，從十七公里起點新竹漁港出發，有波光市集、風箏公園與魚鱗天梯；接著往南沿途有港南運河公園、金城湖；再到香山濕地、賞蟹步道，還有全新地景公園那魯灣文化聚落，沿途有豎琴橋，終點南港站有香山沙丘，再繼續往南到苗栗，還有崎頂隧道文化公園、海水浴場、濱海森林遊憩區等，可暢遊西濱自行車景點。

市府城銷處表示，此次工程除改善自行車道鋪面、增設三處休憩廣場，與改善照明設備、增設護欄等安全設施。其中，自行車道鋪面採透水瀝青，並於兩側設置草溝及短草區緩衝，降低不必要的植栽造景，增加照明設備間距，降低對當地環境及生物影響，且強化車道周邊植栽。

城銷處表示，市府近年完成頭前溪左岸與十七公里海岸自行車系統各項改善工程，竹苗自行車道正式通車代表完備竹竹苗跨縣市區域型自行車道系統，提供自行車休憩及運動路線另一種選擇，廿一日將舉辦騎乘活動，邀市民來解鎖體驗。

竹苗自行車道週末通車，新竹市長林智堅邀請市民漫遊海岸，享受西濱無敵美景。（記者洪美秀攝）

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