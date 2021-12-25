就職7週年 竹市長林智堅︰市民光榮感倍增

新竹市長林智堅（右三）昨天參訪全球第四大封測廠力成科技，由董事長蔡篤恭（左三）帶領參觀IC封裝測試，並強調大新竹升格，可以讓產業更有競爭力。（記者洪美秀攝）

2021/12/25 05:30

讓竹市成為全台跳級生 建設獲120項大獎 總預算從185億成長到256億

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅就職滿七週年，昨天細數政績表示，七年來的變化與建設讓新竹市成為全台跳級生，市民光榮感也倍增。

林智堅說，新竹市各大建設獲國內、外一百二十件大獎肯定，媒體評比從原來後段班變名列前茅。為建設地方向中央爭取經費，突破預算不足困境，總預算從一百八十五億元成長到二百五十六．一五億元，創歷史新高。

闢公道三、建兒童醫院、翻新23公園

此外，推動延宕長達卅年的公道三新闢道路、興建竹竹苗唯一的兒童醫院、重建觀眾席達一萬個的市立棒球場及翻新市區二十三座公園，投入超過五十億元重建、新建三十四棟校舍，目前已完成二十四校。

另推動竹科「X基地」產業園區計畫，將投入一百八十三億元興建三棟商業大樓，搭配藝文特區，打造都會型科學園區，並發展AI軟體業，將在今天動土，預計二○二四年初完工。可望創造兩千八百個就業機會、年產值一百九十六億元。

請益之旅 參訪全球第四大封測廠

林智堅展開的請益之旅，昨天參訪全球第四大封測廠力成科技，由董事長蔡篤恭帶領參觀IC封裝測試，了解晶片製程中的關鍵技術與在大新竹擴廠的計畫與各項業務需求。

市府表示，力成科技去年合併總營收達台幣七百六十一億元，在全球有二十座廠房，員工超過一．九萬人，其中台灣員工約一．五萬人，是全球前四大封測廠。

力成科技 將投資200億建竹科二廠

蔡篤恭說，近期通過經濟部審查台商回流方案，預計投資兩百億元興建竹科二廠及先進產線，盼台灣半導體產業在現在供應鏈重組的時刻抓穩時機，持續深植既有優勢。

此外，三十九歲就擔任新竹市長，曾是全台最年輕市長的林智堅近日更換臉書大頭貼，分享從二○一四年擔任市長到二○二一年的照片，感嘆拚市政一天當三天用，直呼歲月催人老；有網友回應「皺紋和白髮都變多了」、「鮮肉變大叔了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法