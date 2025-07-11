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    首頁　>　新竹市

    竹市雙罷 竹檢舉辦查察妨害罷免聯繫中心教育訓練

    新竹地檢署今天舉辦「查察妨害罷免分區聯繫中心教育訓練」，針對即將開設的聯繫中心值班制度、接聽檢舉電話作業流程、常見違法態樣及通報分案作業，進行全面講解與實作演練。（新竹地檢署提供）

    新竹地檢署今天舉辦「查察妨害罷免分區聯繫中心教育訓練」，針對即將開設的聯繫中心值班制度、接聽檢舉電話作業流程、常見違法態樣及通報分案作業，進行全面講解與實作演練。（新竹地檢署提供）

    2025/07/11 19:39

    〔記者黃美珠／新竹報導〕因應新竹市雙罷投票在即，新竹地檢署今天舉辦「查察妨害罷免分區聯繫中心教育訓練」，針對即將開設的聯繫中心值班制度、接聽檢舉電話作業流程、常見違法態樣及通報分案作業，進行全面講解與實作演練，確保人員上線即戰力，迅速應處各類檢舉案件，以強化查察妨害罷免行為之即時應變與聯繫機制。

    檢方說，新竹查察妨害罷免聯繫中心將於下週三16日起到30日設置於竹檢6樓書記處，由主任檢察官邱志平督導、書記官長負責統籌運作，實施24小時輪班接聽檢舉電話，確保橫向通報即時精準。

    而今天的教育訓練內容包含：接聽電話SOP、檢舉內容記錄要點、筆錄撰寫格式、分案簽報作業、值班排班須知及日報表製作流程等，並特別強調5大違法類型，包括金錢介選、暴力介選、賭盤介選、假訊息干擾及妨害投票行為等，提醒所有參訓人員熟稔相關法條與應對指引。

    檢方呼籲凡民眾發現疑似妨害罷免情事，如賄選、暴力脅迫、組頭賭盤、假訊息傳播或其他干擾投票情形，皆可撥打檢舉電話0800-024-099（撥通後再按＃4），經查屬實且符合要件者，境外勢力介入選舉罷免檢舉獎金最高2000萬元、選舉罷免賭盤檢舉獎金最高500萬元。

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