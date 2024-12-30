清華大學整併中華大學今簽備忘錄 明年3月提出計畫書

清華大學整併中華大學再進一步，兩校今簽合作備忘錄，由校長高為元（右）與中華大學財團法人董事長楊勝翔（左）簽定備忘錄。（清大提供）

2024/12/30 18:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學整併私立中華大學今天再往前進一步，兩校由校長高為元與中華大學董事長楊勝翔簽定「國立清華大學與中華大學學校財團法人合作備忘錄」，雙方也就未來整併方向進行討論。預計明年3月提出整併計畫書，4月向教育部提交整併計畫書。

高為元指出，清華和中華建校的初衷都是為社會培育更好的人才，現今社會每天都在快速變化，大學也應以具體行動來回應社會的需求。清華十分珍惜與中華合作的機會，雖然未來還有很長一段路要走，但不管對於學生、還是教職員的安排，清華一定會和中華一樣用心，確保大家的權益。

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楊勝翔也提到，兩校今天簽署合作備忘錄是很重要的里程碑，也是展示中華與清華整併的決心，因為整併是一條絕對正確的路，接下來的工作就是要把這條路走好、走穩，期待清華珍惜及善用中華這片校地的軟硬體資源，共成其大。

清大包括副校長呂平江、助理副校長嚴大任、半導體學院院長林本堅、教務長巫勇賢、總務長張祥光都出席見證簽約儀式。中華大學包括董事莊明熙、監察人王文聰、及校長劉維琪、主任秘書鄭紹材、教務長林育立、總務長梁秋國、人事室主任林錦煌、會計室主任侯淑惠及教職員代表也都出席。

清大表示，學校已在月初召開校務會議，通過整併中華大學意向案，將與中華大學接續討論整併具體規畫，預計明年向教育部提交計畫書。中華大學將在學生原校畢業後退場，將校地及校產捐贈給清華大學，設立「清華²科技園區」，持續推動研究與教學。

清華大學整併中華大學再進一步，兩校今簽合作備忘錄，由校長高為元率校務主管與中華大學財團法人董事會與學校多名主管共同出席及見證。（清大提供）

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