竹市全電動先導公車 年底正式營運

竹市全電動先導公車年底正式營運。（記者蔡彰盛攝）

2024/09/23 16:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府逐步汰換老舊公車引進全新電動公車，並規劃全電動公車營運的「先導公車」路線，獲得交通部3700萬元補助，將打造10輛全新電動公車由國光客運經營，目前已完成2輛車體製造，其餘8輛預計30日完成後試營運，預計年底前先導公車將正式營運，未來也將持續輔導業者汰換電動公車，透過大眾運輸節能減碳。

交通處長倪茂榮表示，「先導公車」路線採全電動公車營運，後續將與巡迴巴士紅線與橘線整併，並搭配182公車路線班次調度，串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，班距40分鐘將縮短20分鐘，上路後即納入桃竹竹苗通勤定期票優惠範圍，大幅提升乘車便利性，預期將大幅提升整體運量。

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為鼓勵市區公車業者投入電動公車營運，市府已在北大停車場、生醫園區等建置充電椿，預計9月底完成，未來將逐步在公車路線沿路的大客車停車場增設充電椿。此外，針對新闢電動公車路線須招募司機投入營運，為協助業者招募司機，市府已向中央爭取司機薪資補助，期盼提供良好的經營、工作環境，與業者逐步實現「永續環保、節能減碳」的全電動公車運輸環境。

交通處表示，全新上路的電動公車皆為低地板車型，低地板公車比率也將由48%提升至55%，低地板車體以及無障礙斜度板可提供年長者、輪椅族及攜帶娃娃車的家長們更安心友善的服務，車上並設置無障礙席位及專用下車鈴，全面保障身心障礙者乘車權益，讓乘客搭車更方便。

為提高行車安全，新車搭載先進駕駛輔助系統，可偵測車輛偏移、行車視野盲區、駕駛不當行為系統、提供碰撞預警、7吋環景顯示系統等安全措施，提升行車安全。

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