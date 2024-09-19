為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    全台首見！竹市火災鑑定實驗室擴充完工 引進拉曼光譜分析儀

    竹市消防局引進拉曼光譜分析儀，並陸續添購非破壞性X光檢驗機機、自動研磨拋光機等專業設備。（記者蔡彰盛攝）

    竹市消防局引進拉曼光譜分析儀，並陸續添購非破壞性X光檢驗機機、自動研磨拋光機等專業設備。（記者蔡彰盛攝）

    2024/09/19 16:21

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市消防局火災鑑定實驗室擴充工程日前完工驗收，擴充後的實驗室面積達20坪，為原來實驗室的2倍，同時編列預算720萬元添購桌上型顯微拉曼光譜分析儀，為全台第一個引進拉曼光譜分析儀，應用於火災調查之火災鑑定實驗室。

    新竹市消防局火災鑑定實驗室擴充工程日前完工驗收，今年市府成功爭取中央補助款600萬元擴充火災鑑定實驗室空間，並重新配置設備及線路。此外，耗資720萬元購置桌上型顯微拉曼光譜分析儀，也是全台各縣市中第一個引進拉曼光譜分析儀，應用於火災調查的火災鑑定實驗室。

    拉曼光譜分析儀原理是利用拉曼散射現象來分析樣品的光譜，從而獲取有關樣品分子結構和振動特性的信息得出拉曼光譜。該儀器更具備強大的材料分析功能，屬非破壞性分析，可分析多樣化的火災殘跡並進行比對，亦可分析縱火案件的促燃劑及可燃性液體，以及火場中殘餘的物質材料，進而得知火災前起火處存在的可燃物類別，藉以還原重建火災現場。

    顯微拉曼光譜分析儀內建達2萬筆資料庫，可應用於科學園區科技廠房各類化學物質災害的化學成分分析，對鑑定效能及科學園區火災預防均有相當大助益。

    消防局長李世恭表示，竹市火災鑑定實驗室一直是以「麻雀雖小，五臟俱全」著稱，受限空間也限制了實驗室分析項目，此次實驗室擴充工程，除增加實驗室空間外，亦同時汱換更新實驗室既有之研磨拋光機、金相顯微鏡及實體顯微鏡等電氣火災鑑定儀器，強化鑑定分析精確度。擴充後將持續引進新型態及高科技鑑定儀器，同時完整建置各項標準作業程序，目前已於八月向財團法人全國認證基金會提出認證申請，以提升竹市消防局的火災鑑定之公信力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新竹市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播