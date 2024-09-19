全台首見！竹市火災鑑定實驗室擴充完工 引進拉曼光譜分析儀

竹市消防局引進拉曼光譜分析儀，並陸續添購非破壞性X光檢驗機機、自動研磨拋光機等專業設備。（記者蔡彰盛攝）

2024/09/19 16:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市消防局火災鑑定實驗室擴充工程日前完工驗收，擴充後的實驗室面積達20坪，為原來實驗室的2倍，同時編列預算720萬元添購桌上型顯微拉曼光譜分析儀，為全台第一個引進拉曼光譜分析儀，應用於火災調查之火災鑑定實驗室。

新竹市消防局火災鑑定實驗室擴充工程日前完工驗收，今年市府成功爭取中央補助款600萬元擴充火災鑑定實驗室空間，並重新配置設備及線路。此外，耗資720萬元購置桌上型顯微拉曼光譜分析儀，也是全台各縣市中第一個引進拉曼光譜分析儀，應用於火災調查的火災鑑定實驗室。

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拉曼光譜分析儀原理是利用拉曼散射現象來分析樣品的光譜，從而獲取有關樣品分子結構和振動特性的信息得出拉曼光譜。該儀器更具備強大的材料分析功能，屬非破壞性分析，可分析多樣化的火災殘跡並進行比對，亦可分析縱火案件的促燃劑及可燃性液體，以及火場中殘餘的物質材料，進而得知火災前起火處存在的可燃物類別，藉以還原重建火災現場。

顯微拉曼光譜分析儀內建達2萬筆資料庫，可應用於科學園區科技廠房各類化學物質災害的化學成分分析，對鑑定效能及科學園區火災預防均有相當大助益。

消防局長李世恭表示，竹市火災鑑定實驗室一直是以「麻雀雖小，五臟俱全」著稱，受限空間也限制了實驗室分析項目，此次實驗室擴充工程，除增加實驗室空間外，亦同時汱換更新實驗室既有之研磨拋光機、金相顯微鏡及實體顯微鏡等電氣火災鑑定儀器，強化鑑定分析精確度。擴充後將持續引進新型態及高科技鑑定儀器，同時完整建置各項標準作業程序，目前已於八月向財團法人全國認證基金會提出認證申請，以提升竹市消防局的火災鑑定之公信力。

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