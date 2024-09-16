高虹安復出？ 遭停職後首露面 燦笑出席社區中秋活動

竹市府民政處長施淑婷與遭停職的新竹市長高虹安出席立功里共餐活動，表示「今天就像童話故事一樣，只看到美好事物」。（取材自臉書）

2024/09/16 20:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，事後就未出現在任何公開場合或活動，社群網頁也停止更新。不過高虹安日前卻現身社區中秋聚會，民政處長施淑婷也貼出高開心與長輩互動的照片，外界懷疑高是否「準備復出」。施淑婷對此表示，高虹安是受到里民邀約，參加立功里共餐活動，沒有用到公家資源。民進黨竹市議員劉崇顯說，高虹安至今還在宣傳自己，應注意社會觀感。

施淑婷昨天在臉書張貼與高虹安出席立功里共餐活動照，貼文表示，「今天就像童話故事一樣，只看到美好事物」。她說14日高虹安受到里民邀約，參加立功里共餐活動。

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議員劉崇顯對此表示，高虹安因涉貪一審判決有罪遭到停職，身份應如同無公職狀態的一般市民，倘若在有市府經費補助的里民活動，自稱市長宣傳自己，難免令人感到有公器私用之嫌，呼籲高虹安應注意自身的社會觀感，避免雪上加霜。

民進黨新竹市議員楊玲宜說，高虹安不僅是在刷存在感，現場還有現任民政處長與市長秘書等人燦笑慶祝，高虹安面對自己的官司與判決毫不避諱，她認為實在不妥。

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