議員曝晴空匯5求救音檔早說出人名位置 消防局報警要查洩密

消防人員進入「晴空匯」檢查的情形。（市府提供）

2024/06/03 23:03

首次上稿 21:29

更新時間 23:03（新增消防局說法）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市「晴空匯」火警造成消防員李詠真及周立鑫殉職，新竹市議員楊玲宜今質詢指出，他收到匿名民眾提供殉職人員發出不只一次求救訊息，錄音內容在最後一次凌晨0點15分，指揮官終於收到訊號回覆，對方很明確說他是誰、受困哪裡。新竹市消防局長李世恭說，0點15分收到2聲Mayday訊號，訊號非常微弱，也沒有說是誰。目前也在調查為何管制站上沒有兩名殉職同仁的名字。

追查「2殉職勇消」為何未列管制名單

有民眾透過媒體爆料，這5段錄音檔分別在當天凌晨12點10分第1次喊Mayday，內容為：「Mayday Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，我現在搜救暫停」，之後每隔30秒至1分鐘再次呼救，訊息包括：「Mayday Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間」、「Mayday Mayday金山立鑫跟詠真呼叫，我們兩個受困在樓梯間」，直到0點15分，現場同仁才回覆：「Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置」，而2位殉職消防員最後一次呼救內容為：「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，收到。」

楊玲宜指出，民眾提供當天錄音，就是殉職人員聲音，且2人發出求救訊息不只一次，前後發出至少5次求救訊號，且錄音內容裡，在最後一段0點15分，指揮官終於收到訊號回覆，但對方很明確說他是誰、受困在哪裡。

李世恭表示，所有現場人員，最後一次聽到Mayday，是兩聲Mayday而且訊號非常微弱，也沒有說是誰，如果有聽到是誰，就不會去清點現場人數。根據調查，現場在那時間，搜救人員包括1組是在西側樓梯，在大樓後方14樓，1組在10樓，另有1組在地下室1樓滅火，指揮官都有跟這些進去火場搶救的人持續聯絡，這在譯文中都有，至於這2位殉職同仁，目前也在調查為何管制站上沒有他們的名字。

消防局說明，全案目前已調閱數支救災現場無線電錄音檔製作譯文中，並個別詢問11名當日配有無線電的現場救災人員，詢問救災現場通訊情形，皆表示現場通訊不佳，並針對mayday訊號的獲知過程進行調查及了解，除1人當時位於建築物內部西側樓梯內7-10樓位置有模糊聽到3次mayday訊號外，但當時同樣未能辨識求救身分，並且無法將訊息外傳給現場指揮官，另其餘10名建築物外救災人員均表示收到mayday訊號時，當下皆為第一次收到求救訊號，且訊號並不清楚，並且未聽到求救者回報身分。

其中三民分隊小隊長林福原當天在大隊到達前，為初期火場管制任務，表示僅收到受困同仁一次mayday訊號，當時位於建築物正前方集結區，也立即協助確認受困同仁身分及位置；另光復分隊隊員高瑞彤也指出，當天為救護任務，當時位於指揮站旁，亦只聽到一次mayday的訊號，當下亦立即將急救器材備妥待命救援。

消防局表示，有媒體報導竹市晴空匯火警相關無線電通訊內容，本案由內政部依消防法啟動災害事故調查會，竹市消防局也依規定配合提供相關資料供調查會審閱，依規定調查會進行期間必須遵守保密義務，消防局刻正瞭解錄音檔為何會外流，並已向新竹市刑事警察大隊報案偵辦。消防局表示，火警相關無線電通訊內容屬於公文書，該內容未經正式管道流出，已觸犯刑法洩密罪。

消防局強調，本案已進入司法程序及災害調查會調查程序，所有事故始末及原因尚待災調會調查及釐清，且災調會預計明日由內政部次長率消防署、消促會及相關專家學者等災調會委員至現場進行調查。消防局再次強調，目前全案皆已在調查會及司法偵辦中，請勿針對片面或未經求證之訊息進行發布或轉傳。

消防局呼籲，內政部已啟動災害調查會，刻意傳播片面或未經查證之資訊都是在傷害第一線消防同仁及火場調查機制，為保護此次及未來的火調得以順利進行，消防局懇請各界尊重內政部之災害調查機制，相關消息應以政府部門正式公佈資訊為準。

新竹市議員楊玲宜。（資料照，記者洪美秀攝）

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