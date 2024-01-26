高虹安查棒球場大秘寶演到沒戲 市議員劉崇顯諷：放羊的孩子

綠黨市議員劉崇顯質疑新竹市長高虹安查棒球場大秘寶演到沒戲，諷高虹安就像是放羊的孩子，一直在喊狼來了。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/01/26 14:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天舉行記者會說明市立棒球場的改善進度，強調市府1年多來不是沒作為，而是不斷找到問題且要求廠商履約改善，但因廠商履約改善期限已到，將朝協商及終止契約方向另做規畫設計再發包改善；對此，綠黨市議員劉崇顯諷高虹安就像是放羊的孩子。

劉崇顯說，高虹安一直在喊狼來了，就任前說要查棒球場大秘寶，結果查不出徇私舞弊的證據，簡直是把棒球場當政治提款機，但市民只關心「棒球場何時能弄好」，今天高虹安再度拿棒球場當政治提款機的記者會，整場內容只是澄清沒用大聯盟標準要求廠商，也無苛刻廠商，但市府卻又提人工草皮的方案，恐衍生履約爭議。

另針對棒球場的覆土設計超過安全載重疑慮，他提到，去年11月10日質詢後就指出，球場的覆土逾設計值不等於超過安全載重，但市府今天在記者會也沒有提出承重不符安全的載重計算結果，可見只是想要單純帶一個棒球場結構很危險的風向而已，高虹安如果自詡是斐陶斐理工人，就應該拿出客觀數據證明覆土已有安全疑慮。

此外，整場記者會只看到市府指責廠商在拖延，不是市府責任，對比前市府遇到廠商施工品質不佳的問題時，高虹安頤指氣使說是市府的責任，但自己上任後改善工程一再拖延，卻又臉不紅氣不喘説是廠商的問題與市府無關，這不僅是非常沒有擔當的發言，也很雙標。

劉崇顯強調，高虹安今天依舊提不出任何前市府「徇私舞弊」的證據，大秘寶的劇碼可以說是被自己演到沒戲了，也早已被市民與球迷朋友看破手腳，他呼籲高虹安，不要再將棒球場當成政治提款機了，「球場什麼時候弄好」才是大家最關心的事情。

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