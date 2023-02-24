竹市關埔空橋首場公聽會 市府：第一期預算已編列、拚年底發包開工

新竹市關埔空橋設置規畫案首場公聽會昨晚舉行，市長高虹安表示，第一期計畫預算已編列，拚年底發包開工。（市府提供）

2023/02/24 11:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市關埔地區慈雲路跨埔頂三路的空橋設置第一期計畫昨晚召開首場公聽會，由設計單位向居民說明規畫內容與方向，市長高虹安也聽取居民及民代意見，將凝聚地方聲音納入參考，預計經竹市都市計畫審議通過後，拚年底發包動工。

高虹安說，關埔空橋公聽會，已由設計單位說明空橋四期的計畫，第一期將跨越慈雲路四處社區，拚年底發包開工，希望提供學生通學及居民和購物人潮通行，希望關埔空橋不只有交通用途，市府也會注意空橋的景觀設計，讓空橋成為關埔新地標。

市府表示，關埔地區的慈雲路是進入新竹科學園區的主要道路，住戶多加上車水馬龍，未來空橋闢建後，可供行人交通需求，由於交通號誌的四向行人秒數能相對縮短，可增加空橋底下平面道路的車流通行時間，可望舒緩竹科周邊交通。

市府說明，關埔區空橋生活圈計畫，規劃跨越銜接路段共12處，並分年分期推進，第一期計畫預算已編列，後續的經費會努力爭取科管局補助款挹注或透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋、編列公務預算等方式辦理。

第一期計畫是跨接慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區，目前正檢討設計圖說，採人本無障礙環境建構，經都市計畫審議通過後，拚年底開工。

第2期計畫：研提跨接慈雲路與埔頂二路、慈濟路與埔頂一至三路交叉口8處住商社區。

第3期及第4期計畫：研提跨接慈雲路與龍山西路、埔頂一路、埔頂路交叉口，會與光埔二期自辦市地重劃案的實際施工進度進行評估。

公聽會上有居民建議希望擴大立體人行系統寬度，增加連通廊道多元用途，及增加橫跨慈雲路動線等，市府表示會視第一期空橋成效、市府預算、都市景觀等因素滾動研議。

工務處強調，民眾關心的空橋結構、無障礙坡度、排水、防墜安全、增設電梯等，都會依規定，納入設計圖說一併檢討，施工前也會舉辦施工說明會，降低對周圍路段交通影響。

新竹市關埔空橋設置規畫案首場公聽會昨晚舉行，市府表示，第一期計畫慈雲路跨埔頂三路的空橋預算已編列，拚年底發包開工。（記者洪美秀攝）

新竹市關埔空橋設置規畫案首場公聽會昨晚舉行，市府表示，第一期計畫預算已編列，拚年底發包開工。（市府提供）

新竹市關埔空橋設置規畫案首場公聽會昨晚舉行，市府工務處及都發處都到場說明。（市府提供）

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