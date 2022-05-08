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    首頁　>　新竹市

    竹市+515 累積2946確診個案

    竹市今新增515人確診。（市府提供）

    竹市今新增515人確診。（市府提供）

    2022/05/08 14:22

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市今新增515名確診個案，今年以來已累積2946名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院確診者有56人，居家隔離者為447人、居家照護者為1667人。

    因應7日疫情指揮中心宣布，調整密切接觸者匡列以同住家親友為原則，職場及學校改採自主應變。部分民眾隔離後尚未收到居隔通知書，關心是否不會再收到通知書，衛生局表示，今日新制上路前若有居隔事實，衛生局仍會開立居家隔離通知單，未收到居隔單者，請於5月31日前至衛生所補發紙本單。

    市府指出，竹市目前有37校因確診持續停課或停班，7日疫情指揮中心調整校園暫停全校實體課程標準，改以確診個案為核心。民眾欲關心本市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」查詢。

    衛生局表示，新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，9至13日天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗。衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/ ）或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

    無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷line@」 （https://line.me/ti/p/@home_care_hc ），以單一窗口處理防疫期間的必要需求。市府呼籲，請民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出配戴口罩、並勤洗手，一起完善防護網。

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