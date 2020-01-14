賀小英817萬票狂勝，竹市雞排店週日送816份雞排！（取自臉書）

2020-01-14 15:07:24

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕實在是看不下去了！新竹市東門街阿力雞排負責人曹維真，為了恭喜小英總統以史上最高的817萬票連任，決定在19日星期天中午免費發放816份雞排！他說很多政治人物選前都說要發雞排卻食言，他實在看不下去，乾脆自己來！

有趣的是，朋友看到他的壯舉之後，也決定共襄盛舉，當天同時隨雞排加碼贊助816份玉米筍！

曹維真今天一早就請廣告公司在雞排店門口掛上布條，表示小英總統以817萬票高票連任，他雖然送不起817萬片雞排，但816片還是可以的，因此他邀請新竹的朋友在19日星期天中午12點去領雞排，領完再逛剛開幕的新竹動物園！

他說當時知道小英拿到816萬張票，就決定作廣告布條，沒想到最後小英以817萬張作收，但是他說還是維持送816份，因為他喜歡816這個數字。

曹維真說，其實誰當選總統，他覺得對雞排生意沒有什麼影響，不過有3個小小孩的他，對於新竹市長林智堅上任後的改變，就非常有感覺。

他說，以往在新竹假日都沒什麼去處，但是林智堅上任後努力的建設，包括公園、動物園一項項改變，尤其是市中心的河道、人行道的整治，都變得比以前更美了，而他也有明顯感覺人潮變多了，自然生意就越來越好。因此他除了送雞排，也要順便行銷新竹市的觀光，特別是動物園更值得全台民眾去走走。

他說雞排每份60元，送出816份就要超過5萬元，但是他說送得很高興，「因為市長很棒！我用這方法來肯定他！也恭喜小英總統！」

賀小英817萬票狂勝，竹市雞排店週日送816份雞排！（取自臉書）

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